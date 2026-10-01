Nedovolená jízda zastavila provoz vlaků mezi Výstavištěm a Bubny v Praze

„Provoz byl s omezením obnoven před tři čtvrtě na čtyři,“ informoval mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Událost se nyní vyšetřuje.
České dráhy na webu napsaly o odřeknutí dvou spěšných vlaků a jednoho osobního vlaku.
„Provoz byl s omezením obnoven před tři čtvrtě na čtyři,“ informoval mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Událost se nyní vyšetřuje.
České dráhy na webu napsaly o odřeknutí dvou spěšných vlaků a jednoho osobního vlaku.
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Divadlo na Vinohradech uzavřelo na dlouhých 33 měsíců své brány kvůli generální rekonstrukci za přibližně 1,66 miliardy korun. Soubor se prozatím na necelé tři roky přesune do blízkého Radiopaláce,...
Praha zažila první ročník Distinguished Gentleman’s Drive. Do ulic vyrazily desítky klasických aut starších 40 let, jejich posádky ovšem nejely jen pro radost. Hlavním cílem akce je podpora mužského...
Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...
Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na pátek zemřeli dva lidé a dalších šest bylo zraněno. Řekl to policejní mluvčí Richard Hrdina. Příčiny nehody policie šetří.
Cesta kolem světa Mercedesu na počest výročí 140 let automobilu napsala další kapitolu v Praze, kam dorazily sedmapadesáti tisíci kilometrů prověřené vozy třídy S. Vyzpovídali jsme řidiče, který ji...
Na železniční trati v Praze mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Výstaviště zastavila ve čtvrtek provoz nedovolená jízda vlaku. Obešla se bez dalších následků, nikdo se nezranil.
Hokejová extraliga má za sebou šest kol a fanoušci začínají mít první představy o tom, jak by se mohla aktuální sezona vyvíjet. Nejspokojenější mohou být ti z Třince, Oceláři totiž ještě neprohráli a...
Zácpy v metropoli frustrují řidiče, ceny bytů zase rodiny. „V dopravě máme konkrétní výsledky, dokončil se Dvorecký most i část metra D,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz kandidátka Pirátů na primátorku...
Policie před polednem zasahovala u Trojského mostu, na jehož oblouku ležel muž. Ten nakonec dobrovolně slezl a celá akce se obešla bez zranění. Provoz ve směru na Troju byl po dobu zásahu uzavřen.
Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá český nebo anglický jazyk. Cílí tak na cestující, kteří se chtějí s řidičem spolehlivě domluvit. Tyto jízdy budou za...
Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...
Kriminalisté třetího policejního obvodu se zabývají dvěma událostmi sexuálního znásilnění, ke kterým došlo v průběhu několika dnů v druhé polovině září na Praze 8. V obou případech je podezřelý muž,...
Hokejoví Rytíři reagují na rozsáhlou marodku v extraligovém kádru. Do Kladna přichází na zkoušku kanadský útočník Ryan McGregor, který se k týmu poprvé připojil na čtvrtečním tréninku.
Pražští hasiči zasahovali ve středu v podvečer v Kafkově ulici v Dejvicích, kde začala hořet dodávka. Plameny poškodily také další dvě zaparkovaná vozidla. Při požáru se nikdo nezranil.
Ekologická organizace Greenpeace ve středu ráno překryla u pražského Kačerova volební billboard s kandidátem ANO na pražského primátora Janem Hušbauerem. Nahradila ho transparentem s vyobrazením...
Voda v oblasti Odolena Voda nadále není pitná, nadlimitní množství olova se při kontrole distribuční sítě objevilo v Postřižíně při úterním odběru v Datlové ulici. Laboratoř ve vzorku naměřila 28,9...