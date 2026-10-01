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Nedovolená jízda zastavila provoz vlaků mezi Výstavištěm a Bubny v Praze

Autor: ,
  16:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Na železniční trati v Praze mezi stanicemi Praha-Bubny a Praha-Výstaviště zastavila ve čtvrtek odpoledne provoz nedovolená jízda vlaku. Obešla se bez dalších následků, nikdo se nezranil.

„Provoz byl s omezením obnoven před tři čtvrtě na čtyři,“ informoval mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Událost se nyní vyšetřuje.

České dráhy na webu napsaly o odřeknutí dvou spěšných vlaků a jednoho osobního vlaku.

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