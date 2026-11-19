„Dopravní funkce Masarykova nádraží bude skutečně obnovená na konci příštího roku, v průběhu roku 2028 ještě budou pokračovat práce například na platformě nad kolejištěm nebo instalace ETCS,“ uvedla mluvčí.
Přestavba nádraží a navazujících úseků za téměř čtyři miliardy začala v roce 2024 a je součástí projektu železnice na letiště a do Kladna sestávajícího z 11 samostatných staveb.
|
Kvůli modernizaci Masarykova nádraží tam půl roku nepojedou vlaky z Kladna
Po dokončení modernizace Masarykova nádraží plánuje SŽ zahájit cyklickou obnovu pražského hlavního nádraží. Souběžné omezení kapacity obou stanic by totiž způsobilo zásadní komplikace v železniční dopravě. Předpokládané náklady na obnovu, kterou SŽ plánuje na roky 2028 a 2029, dosahují podle Friebové částky 1,75 miliardy korun.
Součástí investice na hlavním nádraží bude výměna železničního svršku ve velké části stanice, prodloužení prvního až čtvrtého nástupiště směrem na Libeň, opatření ke snížení hluku a vibrací, ale také instalace evropského zabezpečovacího systému ETCS.
|
OBRAZEM: Takto se mění Masarykovo nádraží. K novým nástupištím přijel první vlak
Masarykovo nádraží je nejstarším nádražím původní parostrojní železnice v Praze, první vlak na něj přijel 20. srpna 1845. Patří k nejvytíženějším stanicím pražských městských a příměstských železničních spojů, denně jím projdou desítky tisíc cestujících.