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Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína stojí

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  9:14aktualizováno  9:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín je mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.

Nehoda se stala po 8:00, na místě zasahují složky Integrovaného záchranného systému.

„Přímo v zastávce došlo ke střetu muže neznámé totožnosti s vlakem. Událost budeme dále vyšetřovat,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policie Pavel Truxa.

Na místě zasahovala jednotka z Mělníku a Kralup nad Vltavou i jednotka správy železnic, informovala mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Omezení na trati podle ní potrvá dvě až tři hodiny.

Cestující v úseku Nelahozeves-Vraňany vozí autobusy. Podle webu Českých drah by provoz mohl být obnoven kolem 11:00.

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Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína stojí

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U Nové Vsi na Mělnicku v pátek ráno usmrtil nákladní vlak muže. Provoz na koridoru Praha-Děčín je mezi Nelahozevsí a Vraňany zastaven, řekli policejní mluvčí Pavel Truxa a mluvčí Správy železnic pro...

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