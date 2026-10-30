Vlak na Mělnicku usmrtil muže v kolejišti, koridor do Děčína stojí

Nehoda se stala po 8:00, na místě zasahují složky Integrovaného záchranného systému.
„Přímo v zastávce došlo ke střetu muže neznámé totožnosti s vlakem. Událost budeme dále vyšetřovat,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí policie Pavel Truxa.
Na místě zasahovala jednotka z Mělníku a Kralup nad Vltavou i jednotka správy železnic, informovala mluvčí hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová. Omezení na trati podle ní potrvá dvě až tři hodiny.
Cestující v úseku Nelahozeves-Vraňany vozí autobusy. Podle webu Českých drah by provoz mohl být obnoven kolem 11:00.