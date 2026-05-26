Nejdelší úsek přestavby celé trati měří z nádraží Praha – Ruzyně do Kladna patnáct kilometrů. Přinese rychlejší a kapacitnější dopravu, díky které se výrazně zlepší cestování mezi Prahou, letištěm a největším městem Středočeského kraje. Na trati bude méně oblouků, vlaky cestu z Kladna do Ruzyně zvládnou za 7,5 minuty, tedy za polovinu současné doby.
Na jednotlivá nádraží budou navazovat zastávky autobusů a parkoviště. Nahrazení přejezdů na nejfrekventovanějších silnicích nadjezdy či podjezdy zlepší bezpečnost.
„Největší středočeské město čeká na pořádné kapacitní železniční spojení s Prahou desítky let. Přestavba úseku z Ruzyně do Kladna znamená pro lidi lepší cestování a posílí roli železnice jako každodenního spolehlivého způsobu dopravy do práce nebo do školy,“ řekl při slavnostním zahájení ministr dopravy Ivan Bednárik.
Železnice Praha – Letiště – Kladno
V tendru na přestavbu zmíněného úseku zvítězil uchazeč, který nabídl o půl miliardy nižší cenu proti původním předpokladům.
„To je dobrá zpráva pro všechny daňové poplatníky,“ dodal ministr.
Spolu s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou pak napsali vzkaz budoucím generacím, který uzavřeli do časové kapsle.
Popřáli trati, aby se jí dařilo a náklady na výstavbu byly co nejnižší.
Přestavbou projdou stanice Hostivice a Jeneč, stejně jako zastávka Pavlov. Současné nádraží v Unhošti nahradí zastávka Malé Přítočno na přeložce tratě, u které vznikne parkoviště P+R pro více než 300 aut a navazující autobusy. Vzniknou také nové zastávky v hostivické části Jeneček a ve Velkém Přítočně.
Práce potrvají do roku 2029. Provedou je firmy Subterra, OHLA ŽS, Elektrizace železnic Praha a Swietelsky Rail, které v tendru nabídly nejvýhodnější nabídku ve výši 8,279 miliardy korun.
„Modernizace trati mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem je mimořádně významnou stavbou pro celý kladenský region i pro železniční spojení Praha – Letiště – Kladno. Čeká nás technicky náročný projekt, při němž uplatníme nejmodernější mechanizaci i zkušenosti našich pracovníků,“ uvedl šéf společnosti Subterra Ondřej Fuchs.
Výrazné úpravy okolí hostivického nádraží začaly před několika měsíci. Město nechalo pokácet vzrostlé stromy na stráni na protilehlé straně nádraží a upravilo příjezdovou možnost v ulici K Višňovce, kde sídlí mateřská škola.
Zrušení parkoviště pro desítky aut
Modernizace železniční trati si vyžádá i jedno nepopulární opatření. Přímo u nádraží totiž město zruší parkoviště, které každé ráno zaplnilo přes šest desítek aut těch, kteří do Hostivice přijíždějí z okolí či sjíždějí z dálnice D6, aby dál na Prahu či Kladno pokračovali vlakem.
„Bylo by fér, aby město zařídilo náhradní parkování,“ čílí se lidé pod příspěvkem radnice na Facebooku. Už teď je v okolí nádraží situace s parkováním kritická, lidé často nechávají svá auta i v okolních ulicích.
Parkování v budoucnu by měl vyřešit nový parkovací dům, který u nádraží vyroste a který pojme na 500 aut.