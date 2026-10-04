Událost se stala kolem 09:00. Policisté zatím neznají totožnost mrtvého. „Máme tam výjezd kriminalistů, kteří vše dokumentují a budou prověřovat veškeré okolnosti,“ uvedla mluvčí. Strojvedoucí měl podle ní negativní dechovou zkoušku na alkohol.
Náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Po 11:00 se podle Richterové podařilo provoz obnovit.
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