Vlaky na vytíženém úseku ze Smíchova po Radotín do roka zrychlí

„Modernizace by měla výrazně přispět k tomu, aby se po železnici dostalo do Prahy a z ní více lidí. Protože po dokončení celé trati mezi Smíchovem a Berounem by tu ve špičkách měl být interval až deset minut, což bude pro cestující pozitivní posun,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Okolí metropole v okrese Praha-západ je jednou z hustě obydlených částí kraje, odkud lidé dojíždějí do hlavního města za prací. K tomu je třeba připočítat stovky dětí, pro něž je železnice každodenní nutností na cestě za vzděláním.

Kromě zkrácení intervalů mezi jednotlivými soupravami by se měl po dokončení zlepšit rovněž dojezdový čas. V současnosti to rychlíky při bezproblémovém průjezdu mezi Berounem a metropolí zvládají přibližně za třicet minut.

Jenže v posledních letech čelí při cestách kolem Berounky pasažéři spíše obavám, aby se do práce či školy vlakem vůbec dostali. Své o tom vědí samosprávy obcí a měst, třeba již zmiňované Černošice.

„Černošice jsou nedaleko metropole, ale pokud se do ní lidé nemohu pořádně dostat, je to velký šrám. Když už náhodou nějaký vlak přijede včas do zastávky, může si být pasažér jistý, že do cíle nakonec přijede se zpožděním. Jízdními řády se opravdu nelze řídit. Rekonstrukce trati z Prahy do Berouna, která se k nám blíží, je pro nás klíčová,“ upozorňuje na komplikace při cestování vlakem starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické).

O tom, že se už koncem letošního roku situace zlepší, rozhodně není přesvědčený.

„Doufám, že úsek mezi Smíchovem a Radotínem, který je vždy extrémně vytížený, přece jen pomůže. Ale potížím ještě zřejmě není konec. Následně má totiž začít rekonstrukce smíchovského nádraží, což asi také přinese nějaké potíže,“ domnívá se starosta.

Přestavba Nádraží Smíchov přitom není jedinou věcí, která zavání problémy. Správa železnic (SŽ) totiž bude pokračovat v úpravách i ve směru na Beroun, zhruba mezi Karlštejnem a Berounem. Pak by měl následovat úsek mezi Černošicemi a Karlštejnem. A teprve za několik let se bude dělat přímo v Černošicích, kde bude součástí rekonstrukce trati ještě přeložka krajské silnice II/115. To vše může být příčinou dalších omezení.

O tom, že jakákoli stavba na trati č. 171 Praha–Beroun působí komplikace, existuje nespočet důkazů. Stačí se vrátit o necelé dva roky zpět, kdy v létě roku 2020 při zahájení prací u Radotína začal platit výlukový jízdní řád. Linky S7 v něm prořídly a zbylé vlaky nabíraly více než půlhodinové zpoždění. Zlepšení nastalo až poté, co se ozvali starostové z dotčených obcí.

Hlučné vlaky do tunelu

Ani po dokončení všech plánovaných úprav, což by mělo být v horizontu pěti let, ovšem nebudou mít u Berounky s dopravou úplně po starostech.

„Potřebujeme ale také vybudovat železniční tunel v pražské Chuchli, do něhož se přesune nákladní a rychlíková doprava. Aby naše trať mohla fungovat jen jako příměstská,“ připomíná Kořínek s tím, že jen tak se místní zbaví zátěže z nadměrného hluku.

Omezení či úplné odsunutí nákladních vlaků mimo trať, jež se klikatí kolem Berounky, přitom vedení tamních obcí prosazuje už několik let. Navrhované řešení v podobě protihlukových stěn starostové obcí v Poberouní povětšinou odmítají.

Proti hlučným vlakům se postavilo Sdružení Černošice bez hluku. Na webu hluk-cernosice.wz.cz předkládají svoji představu řešení potíží problémů na kolejích.