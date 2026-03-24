Poškozené vedení u Černošic zastavilo vlaky na Prahu. Nehoda uzavřela přejezd

Policie ČR na sociální síti X varovala motoristy před uzavírkou a podle jejích informací zůstane přejezd mezi Černošicemi a Radotínem uzavřen minimálně do středy do 12:00.
Mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že krátce před 17:30 byl provoz obnoven po jedné koleji.
Mluvčí SŽ informoval o poškození trakčního vedení a poškození sběračů dvou vlaků, které musely vysadit své cestující.
Příčina poškození trakčního vedení se podle Kavky vyšetřuje.
Dopravce zavedl v úseku mezi stanicemi Praha - Radotín a Dobřichovice kyvadlovou náhradní autobusovou dopravu.