Auto zůstalo v koloně na přejezdu, vlak mu utrhl nárazník. Naštvaní lidé šli na tramvaj

Na místě se však netvoří kolony, nehoda se dá objet, jak informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.
„Vlak do vozidla narazil na koleji, je to bez zranění, takže jsme to vyřešili,“ uvedla tisková mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková. Na místě už proběhla i redukce jednotek.
Ke srážce došlo v Liboci, kousek od Divoké Šárky. Ve vlaku se zrovna nacházel redaktor iDNES.cz. „Většina cestujících šla na MHD na Divokou Šárku. Hasiči tam údajně poslali autobus,“ uvedl.
Podle něj vjelo vozidlo značky Audi na přejezd. „Myslelo si, že kolona za kolejemi popojede. Nepopojela a spěšný vlak z Kladna mu utrhl zadní nárazník. Ani to nebyla velká rána,“ řekl redaktor.
Na trati prý jely za sebou tři spojené RegioJety Trio, ve vlaku mohly být stovky cestujících. „Byli po ránu dost naštvaní. Na tomhle přejezdu to není první srážka auta s vlakem,“ dodal.
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