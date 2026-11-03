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Vlak u Čelákovic srazil člověka. Provoz byl omezený, vyjely náhradní autobusy

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  8:27aktualizováno  9:26
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
18 fotografií
Železniční dopravu na trase Čelákovice – Praha-Horní Počernice v úterý ráno přerušil střet vlaku s člověkem. Nehoda se stala v Mstěticích nedaleko Čelákovic. V úseku byla zavedena náhradní autobusová doprava. Omezení se dotklo několika spojů.

Provoz vlaků v dotčeném úseku byl zastaven několik hodin, obnovený byl v omezeném režimu krátce po půl deváté.

Pro cestující byly zajištěny autobusy náhradní dopravy, které zastavovaly ve stanicích Čelákovice, Zeleneč, Mstětice a Nádraží Horní Počernice a svou jízdu končí na Černém Mostě. Jako další alternativa byla prodloužena a upravena trasa autobusové linky 353.

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Mimořádnost se přímo dotýkala vlakových linek R10, R42, S2 a S9. Rychlíky linky R10 jsou dočasně odkloněny přes stanici Praha-Libeň, kde zastavují místo Prahy-Vysočan.

Zcela zrušeny nebo zkráceny byly spoje Sp 2423 a Sp 2428. Událost může mít dále vliv na vlaky Sp 2424, Sp 2426, R 950 Hradečan a osobní vlaky 5810, 5812, 9102, 9104, 9106, 9113, 25813 a 25814.

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