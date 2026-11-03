Provoz vlaků v dotčeném úseku byl zastaven několik hodin, obnovený byl v omezeném režimu krátce po půl deváté.
Pro cestující byly zajištěny autobusy náhradní dopravy, které zastavovaly ve stanicích Čelákovice, Zeleneč, Mstětice a Nádraží Horní Počernice a svou jízdu končí na Černém Mostě. Jako další alternativa byla prodloužena a upravena trasa autobusové linky 353.
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Na Českobudějovicku usmrtil rychlík člověka, vlaky už jezdí bez omezení
Mimořádnost se přímo dotýkala vlakových linek R10, R42, S2 a S9. Rychlíky linky R10 jsou dočasně odkloněny přes stanici Praha-Libeň, kde zastavují místo Prahy-Vysočan.
Zcela zrušeny nebo zkráceny byly spoje Sp 2423 a Sp 2428. Událost může mít dále vliv na vlaky Sp 2424, Sp 2426, R 950 Hradečan a osobní vlaky 5810, 5812, 9102, 9104, 9106, 9113, 25813 a 25814.