Neštěstí se podle Suchánkové stalo krátce před 20:00. Muž narozený v roce 1995 v oblasti vlakového nástupiště přecházel koleje, aby stihl nastoupit do vlaku, který ve stanici stál.
Z opačného směru však přijížděla souprava na Prahu, která muže srazila. V tomto vlaku bylo zhruba 150 cestujících, nikdo z nich se však nezranil, dodala mluvčí.
Muže s podezřením na poranění pánve přepravil vrtulník do pražské vinohradské nemocnice, sdělila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Provoz přes stanici Záboří nad Labem byl obnoven krátce před 21:00, jak uvádí web Českých drah. Omezení se podle dopravce dotklo několika osobních spojů, které nabraly zpoždění až 50 minut.