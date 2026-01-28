Vlak na Kutnohorsku srazil a zranil muže, nehoda na hodinu zastavila provoz

  22:25
V Záboří nad Labem na Kutnohorsku ve středu večer srazil osobní vlak muže, který přecházel kolejiště v místech se zákazem vstupu. Muž ze střetu vyvázl s poraněním, uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Provoz na železničním koridoru mezi stanicemi Kolín a Řečany nad Labem byl po nehodě zhruba hodinu zastavený, některé vlaky nabraly zpoždění v desítkách minut, vyplývá z webu Českých drah.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Trans Hospital Plus/ X

Neštěstí se podle Suchánkové stalo krátce před 20:00. Muž narozený v roce 1995 v oblasti vlakového nástupiště přecházel koleje, aby stihl nastoupit do vlaku, který ve stanici stál.

Z opačného směru však přijížděla souprava na Prahu, která muže srazila. V tomto vlaku bylo zhruba 150 cestujících, nikdo z nich se však nezranil, dodala mluvčí.

Muže s podezřením na poranění pánve přepravil vrtulník do pražské vinohradské nemocnice, sdělila mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Provoz přes stanici Záboří nad Labem byl obnoven krátce před 21:00, jak uvádí web Českých drah. Omezení se podle dopravce dotklo několika osobních spojů, které nabraly zpoždění až 50 minut.

28. ledna 2026  22:25

28. ledna 2026  22:25

