Vlak na přejezdu v Uhříněvsi srazil a zabil muže, provoz stojí

Podezření na sebevraždu je podle něj i u srážky vlaku s člověkem ze sobotní noci v Praze 6. V tomto případě muž srážku přežil.

Na železničním přejezdu v Uhříněvsi osobní vlak srazil muže kolem 11:30. Co se na místě stalo, policie podle mluvčího zjišťuje, včetně totožnosti zemřelého. Provoz vlaků mezi stanicemi Uhříněves a Říčany bude kvůli nehodě podle informací na webu Českých drah zhruba do 13:30 zastaven. Do té doby je tam zavedena náhradní autobusová doprava.

Některé vlaky ukončí svoji jízdu ve stanici Praha-Uhříněves, to se týká například spoje R 90715. Vlak R 722 "Vltava“ pojede ze stanice Olbramovice pouze do stanice Benešov u Prahy. V úseku Benešov u Prahy - Praha-Uhříněves tento vlak nejede. Cestující v tomto úseku využijí vlak Os 2534. Využít mohou také autobusovou linkovou dopravu.

V sobotu mezi 22:00 a 23:00 policisté z podobného důvodu vyjížděli i do Bubenče, kde vlak také srazil muže. Mluvčí záchranné služby Jana Poštová řekla, že po nehodě záchranáři ošetřili asi 45letého muže a s vážnými zraněními, která utrpěl při srážce s vlakem, jej převezli do nemocnice. V nemocnici skončila i zhruba o rok mladší žena, podle mluvčí kvůli stresu a šoku. Podle policejního mluvčího byla z vlaku po nehodě evakuována asi padesátka cestujících.