Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz na trati stojí

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je zastaven, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka. Mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs informaci potvrdil s tím, že záchranáři vyrazili na místo. Bližší informace zatím neměl. České dráhy předpokládají konec omezení, která se týkají linek S1, S2, S7, S9, S22 a R41, nejdříve v 19:35.
„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týká provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.

Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.

