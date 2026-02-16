Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz na trati stojí

„Provoz je zastaven v úseku Praha – Masarykovo nádraží a Odbočka Balabenka,“ upřesnil Kavka. České dráhy na svém webu uvedly, že omezení se týká provozu mezi Masarykovým nádražím a stanicí Praha-Libeň a současně mezi Masarykovým nádražím a Prahou – Vysočany.
Nehoda se odehrála krátce před 18:00. České dráhy musely odřeknout zejména spoje do Českého Brodu, Velkého Oseku a do stanice Praha – Libeň. Omezení zavinil střet vlaku soukromého dopravce s člověkem.
Masarykovo nádraží slouží zejména k regionální osobní dopravě.
