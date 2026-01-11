Osobní vlak v Praze srazil člověka, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stojí

Na trase místo vlaků tam dočasně jezdí náhradní autobusy a některé vlakové spoje jezdí odklonem. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová a na webu o tom informovaly České dráhy. Obnovení provozu v místě nehody předpokládají do 16:00.
Nehoda se stala kolem 13:30 ve Zbraslavské ulici. Co bylo její příčinou a kdo na kolejích zemřel, policie podle mluvčí vyšetřuje.
Cestující v uzavřeném úseku mohou podle ČD použít náhradní autobusovou dopravu nebo městskou hromadou dopravu.
