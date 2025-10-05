Vlak usmrtil u Horních Počernic muže, provoz na trati byl dvě hodiny zastaven

Autor: ,
  9:34aktualizováno  9:56
Osobní vlak srazil v neděli ráno člověka na trati mezi Horními Počernicemi a Mstěticemi u Prahy. Přibližně padesátiletý muž na místě zemřel. Provoz na trati byl přes dvě hodiny přerušen, rychlíky jezdily odklonem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Bervida, MAFRA

Neštěstí se stalo kolem půl osmé, na místě zasahovali záchranáři a přivolán byl i koroner.

Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs uvedl, že muž ve věku kolem padesáti let utrpěl zranění, jimž na místě podlehl.

Provoz na železnici byl v místě události dvě hodiny přerušen. Cestující vozily autobusy náhradní dopravy. Rychlíky ve směru na Hradec Králové jezdily po čas přerušení provozu odklonem přes Libeň.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

5. října 2025  9:34,  aktualizováno  9:56

4. října 2025  7:19,  aktualizováno  14:42

