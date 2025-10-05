Neštěstí se stalo kolem půl osmé, na místě zasahovali záchranáři a přivolán byl i koroner.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs uvedl, že muž ve věku kolem padesáti let utrpěl zranění, jimž na místě podlehl.
Provoz na železnici byl v místě události dvě hodiny přerušen. Cestující vozily autobusy náhradní dopravy. Rychlíky ve směru na Hradec Králové jezdily po čas přerušení provozu odklonem přes Libeň.
