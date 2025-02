Vlak v Roztokách projel návěstidlo, druhá souprava zastavila

Slávista Fila si zahraje italskou ligu, Benátkám má pomoci k záchraně

Daniel Fila přestoupil z pražské Slavie do Benátek. S nováčkem italské fotbalové ligy podepsal smlouvu do června 2029. Oba kluby informovaly o transferu útočníka české reprezentace do 21 let na svých...