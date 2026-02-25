Provoz na trati v Úvalech zastavila srážka vlaku s člověkem, na místo letěl vrtulník

  16:58aktualizováno  17:05
Provoz na železničním koridoru v Úvalech byl zhruba na hodinu zcela zastavený, vlak tam srazil člověka, který je v péči záchranářů. Provoz byl zcela obnoven okolo 17. hodiny, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Na místě zasahovala letecká záchranná služba, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.

„V péči jsme měli těžce zraněnou pacientku, lékař ji musel zaintubovat, napojit na umělou plicní ventilaci a následně byla transportována letecky do UVN,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Událost ve stanici Úvaly byla oznámena před 15:30. „Došlo ke střetu vlaku jedoucího ve směru směru Praha, Kolín, Česká Třebová s člověkem,“ řekla Richterová. Podle ní se jedná o Češku, ročník 1989.

Kriminalisté budou dále prověřovat okolnosti havárie. Část dálkových spojů byl odkloněn podle ČD přes stanici Nymburk a Lysá nad Labem.

Provoz na trati v Úvalech zastavila srážka vlaku s člověkem, na místo letěl vrtulník

Další weby

