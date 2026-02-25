Provoz na trati v Úvalech zastavila srážka vlaku s člověkem, na místo letěl vrtulník

Na místě zasahovala letecká záchranná služba, řekla policejní mluvčí Michaela Richterová.
„V péči jsme měli těžce zraněnou pacientku, lékař ji musel zaintubovat, napojit na umělou plicní ventilaci a následně byla transportována letecky do UVN,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.
Událost ve stanici Úvaly byla oznámena před 15:30. „Došlo ke střetu vlaku jedoucího ve směru směru Praha, Kolín, Česká Třebová s člověkem,“ řekla Richterová. Podle ní se jedná o Češku, ročník 1989.
Kriminalisté budou dále prověřovat okolnosti havárie. Část dálkových spojů byl odkloněn podle ČD přes stanici Nymburk a Lysá nad Labem.