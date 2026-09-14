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Kolaps vlaků ve středních Čechách zavinilo více faktorů. Podle kraje se může opakovat

Pavel Svačina
  9:00
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ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lidé nacpaní ve vlacích bez nadsázky jako sardinky. I tak to v minulých dnech vypadalo na některých příměstských linkách ve středních Čechách. Českým drahám totiž „vypadla“ část vlakových jednotek. V provozní špičce chybělo více než deset jednotek CityElefant.

Důvodem je, že 24 CityElefantů muselo být z různých technických důvodů odstaveno. To je přitom velká část z celkového počtu 71 jednotek, které České dráhy (ČD) v regionu provozují, k zajištění dostatečné kapacity jich je potřeba 57.

„Důvodem byla kombinace několika faktorů. U části vozidel šlo o technické závady, jako například nutná oprava dveří či klimatizace. Promítly se také některé mimořádné události, například poškození jednotek pracovním mechanismem, vandalismus nebo střet se zvěří,“ vysvětlila iDNES.cz mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

Do okamžiku, než přijdou nové vlaky EMU 400, což je v tuto chvíli v harmonogramu na rok 2030, tak nemůžu nikdy vyloučit, že tohle znovu nastane. Jezdíme nadoraz.

Petr Borecký (STAN)krajský radní

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