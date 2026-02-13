V kupé se porvali, došlo i na loupež. Policie hledá polonahého muže z vlaku

Policie řeší případ tří mužů, kteří se v červnu minulého roku v podnapilém stavu poprali ve vlakovém kupé na trase Bratislava–⁠⁠⁠⁠⁠⁠Praha. Jeden z nich během rvačky ostatním ukradl zlatý řetízek a peněženku. Pražští kriminalisté nyní žádají o pomoc s identifikací muže na snímku, který má přispět k objasnění případu.

Loupež proběhla 27. června ve vlaku, který přijížděl před půlnocí z Bratislavy do Prahy. Trojice mužů se v kupé dala do řeči a čas si krátila popíjením alkoholu, ten byl podle policie příčinou konfliktu, který přerostl ve rvačku. Během ní jeden z mužů nastříkal ostatním účastníkům do obličeje pepřový sprej a následně je oloupil o zlatý řetízek a peněženku.

Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

„Napadení se bránili a řetízek si vzali zpět. Následně jeden ze zúčastněných z vlaku vystoupil a odešel neznámo kam,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Policisté u zbylých mužů provedli dechové zkoušky, které ukázaly v obou případech přes dvě a půl promile alkoholu v krvi. Nyní pátrají po muži na kamerových záznamech, aby pomohl objasnit, co se v kupé doopravdy odehrálo. Jakou roli v incidentu sehrál, však neupřesnili.

Policie od začátku vyšetřování případu prověřila několik mužů odpovídajícího popisu, avšak žádný nebyl správný.

„Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci. Pokud muže poznáváte kontaktujte linku 158. Výzva platí i pro samotného muže, pokud se na záběrech pozná, ať navštíví jakoukoli policejní služebnu,“ dodal Rybanský.

13. února 2026

