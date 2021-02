Za střílení petard na účastníky Prague Pride padla podmínka a peněžitý trest

Rozsudek není pravomocný, muž se proti němu ihned odvolal. Tvrdí, že na záběrech, které pořídil jeden z účastníků akce, není on.

Svědci incidentu sice Sýkoru neidentifikovali, to však podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Heleny Králové není podstatné. „Obžalovaného dostatečně označily kamerové záznamy,“ uvedla.



Sýkorovi u soudu přitížilo to, že se výtržnictví opakovaně dopouštěl i v minulosti. Králová mu k podmíněnému trestu stanovila nejpřísnější možnou, tedy pětiletou zkušební dobu. Zcela tak vyhověla návrhu státního zástupce.

Skupinka lidí, mezi nimiž byl podle rozsudku i Sýkora, zapálila symbol LGBT komunity 8. srpna 2019 na mostě Legií, kde byly duhové vlajky připevněné na pouličních lampách. Stalo se to po utkání fotbalové Sparty, které Sýkora fandí.



Skupina také vystřelovala světlice na Střelecký ostrov, kde se konal doprovodný program Prague Pride. Ostatní spolupachatele se policii nepodařilo ztotožnit.

„Na videu jsem se nepoznal a nemyslím si, že jsem to já,“ prohlásil dnes dvaatřicetiletý vyučený kuchař. Tvrdí, že si už nepamatuje, co v daný den dělal, popírá ale, že by se byl podívat na fotbalový zápas.

Součástí trestu je i povinnost uhradit spolku Prague Pride 319 korun za zničenou vlajku. Zmocněnkyně spolku Petra Vytejčková se dožadovala toho, aby soud zohlednil homofobní motivaci trestného činu. Připomněla, že Ústavní soud uložil obecným soudům, aby se při objasňování motivů trestného činu zabývaly i takzvanou předsudečnou pohnutkou.

Poukazovala také na to, že Sýkora má na rouškou zakrytém obličeji vytetovaný nápis Grassel, což je značka oblečení vyhledávaného příznivci neonacismu.



Soudkyně Králová se nicméně při odůvodnění verdiktu o homofobní pohnutce nezmínila.

Sýkora má v rejstříku trestů čtyři záznamy za výtržnictví. Státní zástupce dříve zmínil, že muž byl odsouzený i za nošení svastiky. Sýkorův advokát se domáhal klientova zproštění. Záznamy podle něj nejsou průkazné, a i kdyby se na nich podařilo někoho identifikovat, zachycené jednání je podle právníka maximálně přestupkem. Případem se bude zabývat ještě pražský městský soud.