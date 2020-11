Praha odstraní směrovky k firmám. Nahradí je černá reklama, míní provozovatel

Z mostů a silnic by měly zmizet informační a směrové tabule, které zobrazují loga firem, směrovku a vzdálenost do jejich provozovny. Podle vedení hlavního města se tyto tabule podílejí na zahlcení prostoru a tvorbě vizuálního smogu. Navíc v některých případech zasahují do chodníků.



O vypovězení smluv s provozovateli zařízení rozhodli pražští radní letos v lednu. Dosud zmizela z cest zhruba polovina nosičů umístěných na přibližně 300 sloupech. Záměr magistrátu je odstranit až 1800 takovýchto cedulí.

Podle Jana Eisenreicha ze společnosti Směrové tabule.cz jsou nosiče součástí naváděcího systému v Praze, kterým se řídí běžní Pražané i podnikatelé.

Eisenreich na online tiskové konferenci upozornil, že jejich umístění i obsah jsou regulovány podmínkami hlavního města. Podle něj navíc cedule často nahrazují elektronické navigace, které mohou při hledání konkrétních vjezdů do provozoven selhávat. Zrušení těchto nosičů může podle něj vést i k nárůstu nelegální reklamy.



„Zadavatelé budou hledat cesty, jak do svých provozoven navádět na vlastní pěst,“ dodal.

Hlavní město však od záměru neustoupí. „Nejedná se o žádné turistické ukazatele, které by posloužily orientaci, ale jde pouze o vizuálně nevhodné komerční reklamy. Turistický orientační sytém rozhodně ohrožen není,“ řekl reagoval mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Podle magistrátu navíc kromě vizuálního smogu tato zařízení rozptylovala řidiče, v některých místech překážela chodcům a komplikovala údržbu a úklid.

Odstraňování naváděcích tabulí se týkalo tří firem. Vedle společnosti Směrové tabule.cz jde o firmy Bulldog reklama a AMMA, jejíž právním nástupcem je společnost Czech Outdoor.