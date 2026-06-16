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Proměna Vinohradské vodárny je skoro v polovině. Zpoždění může ohrozit expozici

Juliana Hámová
  7:30
Za zdmi areálu Vinohradské vodárny v Korunní ulici jsou slyšet stavební práce a za plotem se míhají dělníci v helmách a žlutých vestách. Pokračuje totiž rozsáhlá proměna této technické památky i jejího okolí. Kromě hezkého prostoru tu vznikne moderní vzdělávací a osvětové centrum.
Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor...

Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor expozice ve vodojemu. (12. června 2026) | foto: ČTK

Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor...
Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor...
Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor...
Zrekonstruovaná Vinohradská vodárna se promění v osvětové centrum
18 fotografií

V uplynulých měsících byla dokončena hrubá stavba nového infocentra, které propojí historické objekty s budoucí expozicí.

Současně vznikají kruhové prostupy do expozičního vodojemu a pokračují práce na výrazném betonovém vřetenovém schodišti, které se stane jedním z dominantních architektonických prvků celého areálu.

„Jsme v polovině rekonstrukce. Máme hrubou stavbu, začnou se dělat povrchy, interiérové věci jako podlahy a omítky a expoziční část,“ říká architekt projektu Vít Máslo.

Rychle, aby nezvadly kytky

Proměnou prochází také provozní budova. V jejích prostorách vzniká recepce, konferenční sál i zázemí pro návštěvníky.

Hydropolis na Vinohradech se začíná rýsovat, nabídne expozice i gejzíry

Posun zaznamenaly práce také v samotné věži vodojemu, provedena byla už i izolace střechy. Rekonstrukce sice nabrala malé zpoždění, o moc déle, než bylo naplánováno, trvat nesmí. Součástí expozice jsou totiž živé rostliny, které by čekání nepřežily.

Kontrolní den k projektu Hydropolis včetně prohlídky stavby budoucích prostor expozice ve vodojemu. (12. června 2026)

Zrekonstruovaná Vinohradská vodárna se promění na osvětové centrum (7. května 2025)

„Přišli bychom tak o celé jedno vegetační období,“ popisuje Jana Lavrenčíková Myšková z generálního ředitelství Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Hydropolis

● Vinohradská vodárna se po opravě promění v nové osvětové centrum Hydropolis. Součástí bude kavárna, živé rostliny nebo vyhlídka.

● Centrum zábavnou formou přiblíží, jak se voda dostává od pramene až k běžnému užívání.

● Opravují se velké vodárenské hodiny a vznikají repliky původních andělů, které budou zdobit fasádu vodárny.

● Práce mají být hotové na podzim 2027.

● Rekonstrukce Vinohradské vodárny vyjde přibližně na 450 milionů korun.

V následujících měsících budou dělníci pracovat na vnitřních omítkách v expozičním vodojemu i provozní budově. Současně se začne s přípravou inženýrských sítí a rozbíhají se také práce na fasádách obou objektů. Zjistilo se totiž, že je nynější fasáda v horším stavu, než se předpokládalo, a musí se do ní sáhnout intenzivněji.

„S ohledem na to, že je objekt památkově chráněn, postup prací i vzhled jednotlivých prvků, jako například oken, dveří, ale i materiály omítek, diskutujeme s památkáři,“ říká předseda Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) Pavel Válek.

Součástí rekonstrukce je také tvorba replik soch andělů, jejichž originály dříve vodárnu zdobily. Původní skulptury byly ve špatném stavu, a tak nyní poputují do pražského lapidária. Opravují se i velké vodárenské hodiny z venkovní strany budovy, které mají po otevření opět ukazovat čas.

Hydropolis má otevřít své brány na podzim 2027 a bude sloužit jako osvětové centrum a místo setkávání. Součástí bude i edukativní expozice o vodě. „Expozice zájemcům bude vysvětlovat, co všechno je potřeba k tomu, aby nám tekla voda z kohoutku,“ popisuje Válek.

Vinohradská vodárna se změní v osvětové centrum o vodě, přestavba začne v září

Centrum míří i na dětské návštěvníky. Ve druhém patře proto budou mluvící spotřebiče, které posluchačům napoví, jak se chovat k vodě šetrně. „Chceme, aby sem chodily i školy,“ říká Lavrenčíková Myšková. V budově nezapomněli ani na přednáškový sál, kavárnu a na střeše vodárny chystají vyhlídku.

Dříve se tu bydlelo

Příběh vinohradského vodojemu sahá do 19. století. Obyvatelé tehdejších Královských Vinohrad byli odkázáni na vodu dodávanou z Prahy.

A protože se jejich radním zdála příliš drahá, rozhodli se postavit vlastní vodárenský systém. Podobu věže navrhli inženýr Josef Franzl a architekt Antonín Turek, který jí vtiskl novorenesanční vzhled. Ve výšce téměř čtyřiceti metrů se navíc nacházela veřejná vyhlídka.

Vodárna na Vinohradech sloužila svému účelu až do roku 1962, kdy byla vyřazena z provozu. Pak přišla nečekaná proměna. Málokdo dnes tuší, že se v prostorách dnešní technické památky od té doby po několik desetiletí běžně bydlelo.

Stavba centra Hydropolis na Vinohradech pokračuje, dno vodojemu zpestří obří vana

„Původně, když jsme začali s projektem Hydropolis, tak to byly byty,“ říká architekt Vít Máslo. Sedmipatrová vinohradská budova se po rekonstrukci sice nevrací ke svému původnímu účelu a nebude ani obytná, ale téma vody neopustí. Návštěvníci tak poznají příběh místa, které je s pražským vodárenstvím spojeno už více než 140 let.

Vybudování centra vyjde přibližně na 450 milionů korun. Na financování projektu se podílejí PVS a společnost Veolia prostřednictvím PVK.

PVS zároveň připravuje podobný vzdělávací projekt v areálu historické bubenečské čistírny odpadních vod. Výstavba má být zahájena letos na podzim a práce budou trvat přes tři a půl roku. Hotovo by tak mělo být v roce 2030.

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