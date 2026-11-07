Na Vinohradech hořelo v suterénu restaurace. Jeden člověk se popálil

Podle pražských hasičů šlo o menší požár, k jehož uhašení stačil jeden vodní proud. Jeden člověk opustil zasažené prostory ještě před příjezdem hasičů a následně si ho převzali záchranáři. Dalším pěti lidem pomohli z objektu policisté.
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„Jedna osoba, která prostor opustila před naším příjezdem, byla předána do péče Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, dalších pět osob bylo zachráněno policií,“ uvedli hasiči na síti X.
Vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranné služby Jana Poštová sdělila, že zraněný člověk utrpěl popáleniny rukou a nadýchal se zplodin hoření. Záchranáři ho na místě ošetřili a následně transportovali do nemocnice.