Do pražských Malešic povede nová tramvajová trať, vyjde na 1,5 miliardy

Autor: iDNES.cz , ČTK

11:35

Novou tramvajovou trať do Malešic vybuduje pro dopravní podnik (DPP) sdružení firem Subterra, OHLA ŽS a PRAGIS. Stát bude 1,48 miliardy korun. Informovala o tom mluvčí podniku Aneta Řehková. Stavba kolejí, které povedou z ulice Vinohradská na malešické sídliště, by podle ní měla začít v červenci a pokračovat do konce roku 2027. Většinu nákladů pokryjí evropské dotace.