Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Autor: ,
  12:10
Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími navrhovanými parametry souhlasili. Praha 5 usiluje o památkovou ochranu vilových čtvrtí na svém území několik let i v souvislosti s případy, kdy majitelé chtěli zbourat historické vily.
Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí.

Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí. | foto: Petr Hájek Architekti

Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí.
Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí.
Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí.
Nová podoba usedlosti Cibulka. Vilová čtvrť nese její jméno a s objektem sousedí.
20 fotografií

Vilová kolonie Cibulky je podle návrhu ministerstva v pražském měřítku ojediněle dochovanou oblastí s jednotícími architektonickými prvky.

„Je dokladem poválečné plánovací invence nově vzniklé Československé republiky,“ uvedlo ministerstvo. Návrh po souhlasu Prahy 5 dále poputuje k projednání na magistrát.

Navrhovaná zóna od západu navazuje na hranici areálu usedlosti Cibulka a s objektem sdílí park. Jižní hranici tvoří železniční trať, z východu je vymezená ulicemi v Cibulkách a Fabiánovou a ze severu je ohraničená ulicí Píseckého a hranicí přírodního parku Košíře – Motol.

Jakékoliv stavební úpravy či novostavby v této oblasti budou muset v případě vyhlášení zóny povolit památkáři.

Ročně pomůže až 350 rodinám. Hospic v chátrající usedlosti Cibulka už se rýsuje

Radnice Prahy 5 požádala v roce 2022 o rozšíření Městské památkové zóny Smíchov vyhlášené v roce 1993 i na oblast Cibulek, a to v souvislosti se snahami o demolici vily z počátku 20. století v ulici Nad Výšinkou. Ta se nakonec po odporu místních obyvatel i samospráv neuskutečnila, radnice však chtěla do budoucna podobným případům zabránit.

Podle v pondělí schváleného dokumentu Národní památkový ústav (NPÚ) uvedl, že zvětšení stávající smíchovské památkové zóny je nevhodné a doporučil, aby se nejcennější vilové čtvrti staly samostatnými památkovými zónami.

To se týká právě Cibulek a rovněž Malvazinek. Rozšiřování stávajících zón je podle NPÚ problematické, protože se při něm posuzují i stávající části, u kterých hrozí, že od doby vyhlášení doznaly změn a již by nesplňovaly požadavky pro památkovou ochranu.

Nová podoba usedlosti Cibulka
Nová podoba usedlosti Cibulka, pohled z východní zahrady
Nová podoba usedlosti Cibulka
Nová podoba usedlosti Cibulka
20 fotografií

„Rozhodnutí ministerstva kultury podpořit prohlášení vilové kolonie Cibulky za památkovou zónu vítáme a jednoznačně podporujeme,“ uvedl starosta Prahy 5 Lukáš Herold.

Dodal, že městská část má zájem jednat o rozšíření památkové ochrany i na další oblasti s podobně cenným charakterem, jako jsou například právě Malvazinky. Zatím poslední památková zóna v metropoli podle informací radnice vznikla před více než 20 lety ve Střešovičkách v Praze 6.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Stavba Dvoreckého mostu se chýlí ke svému konci

Nejčtenější

OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů

Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala voda, se objevují nánosy bahna a kamení. Vynořují se také ještě nedávno zatopené stavby – od základů...

Pláč u soudu s Jankem Rubešem. Tím videem trpí děti, bědovala restauratérka

Příslibem jednání o smíru skončilo v úterý u Obvodního soudu pro Prahu 5 první kolo sporu mezi videoblogerem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru metropole. Ženě vadí reportáž, podle které...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Málem osudným se stal omyl při sbírání hub muži, který leží v pražském IKEMu. Spolu s manželkou si spletli bedlu s nejjedovatější houbou, na kterou mohou houbaři v Česku narazit - muchomůrkou...

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

Ojediněle dochovaná oblast. Vilová čtvrť Cibulky bude památkovou zónou

Ministerstvo kultury připravuje prohlášení vilové čtvrti Cibulky v Praze 5 památkovou zónou. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí projednali radní Prahy 5 a ve kterém s ochranou a jejími...

14. srpna 2025  12:10

VIDEO: Útočník u metra Luka bodl muže do zad a utekl. Poznáte ho?

Policisté od června pátrají po útočníkovi, který u stanice metra Luka v pražských Stodůlkách napadl a bodl neznámým předmětem do zad jiného muže. Incidentu zřejmě předcházela výměna několika ostrých...

14. srpna 2025  11:21

V Praze možná někdo zapaluje obchody, po dnešním požáru zadrželi podezřelého

V ulici Na Můstku nedaleko Václavského náměstí v Praze dnes hořelo v jedné z prodejen. Obchod se podle prvotních informací pokusil někdo zapálit. Podezřelého policisté zadrželi, oznámila mluvčí...

14. srpna 2025  10:35

Test iDNES.cz: „Pán vypadat starší.“ Nezletilý v Kolíně nakoupil alkohol i tabák

Řídí se poctivě zákonem, nebo jím opovrhují? Redakce iDNES.cz navštívila v rámci testu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým tři obchody v Kolíně. Roli figuranta sehrál...

14. srpna 2025  9:33

Mezi Florencí a Černým Mostem nejezdilo metro, na vině byla technická závada

Mezi stanicemi Florenc a Černý Most na lince B ve čtvrtek ráno asi dvě hodiny nejezdilo metro. Po 06:30 byl provoz obnoven, informovala Pražská integrovaná doprava (PID). Podle ní byla příčinou...

14. srpna 2025  6:14,  aktualizováno  7:01

Richterová v Hřibově náruči. Piráti se před volbami chlubí novou zastávkou

Jak prodat rozšířený tramvajový ostrůvek v předvolební kampani? Pomocí krásné ženy v náruči silného muže! Nebo poslankyně v náruči předsedy strany. Piráti na sociálních sítích vsadili na video, které...

14. srpna 2025

Mezi Florencí a Vysočanskou nepojede metro, důvodem je oprava Českomoravské

Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik (DPP) zavede...

13. srpna 2025  18:43

Student, který vyhrožoval vystřílením třídy a měl doma zbraně, půjde před soud

Státní zastupitelství podalo obžalobu na mladíka, který podle policie loni na podzim vyhrožoval svým spolužákům vystřílením třídy jedné ze škol v Praze 8. Soud má jeho případ projednat 10. září....

13. srpna 2025  14:26,  aktualizováno  16:05

V pražské vojenské nemocnici hořelo. Na vině byl odhozený nedopalek cigarety

K požáru větrací šachty v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) vyjížděli ve středu odpoledne pražští hasiči. Oheň vznikl kvůli odhozenému nedopalku. Hasičům se podařilo plameny včas lokalizovat, takže...

13. srpna 2025  15:36

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Primátor tvrdil, že je situace nadmíru výtečná. Za pár hodin Vltava zaplavila 18 stanic metra

Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s větší silou, než si kdokoliv uměl představit. Stoupající Vltava utrhla měřidla průtoku, takže nikdo přesně nevěděl, co se na hlavní město žene. Realita překonala...

13. srpna 2025  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.