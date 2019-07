VIDEO: Z Žižkova odstartovalo Apollo 11. Videomapping připomněl výročí

Projekce podle pořadatelů kopírovala začátek letu Apollo 11 z července roku 1969. Žižkovská věž byla pro tuto příležitost ideální. „Její tubusy mají podobný tvar i rozměry jako původní nosná raketa Apolla 11, se kterou se astronauti vydali k prvnímu přistání 20. července 1969 na povrchu Měsíce,“ řekl autor myšlenky Filip Liška.

Videomapping na Žižkovské věži se ve stejný čas uskuteční i v neděli.

Návštěvníci akce podle organizátorů mohli zažít celou misi od přípravy přes start, přistání a pobyt astronautů na Měsíci a následné přistání kosmické lodě do oceánu.

Součástí doprovodného programu, který se uskutečnil u Žižkovské věže, jsou přednášky, workshopy, koncert a veřejná projekce filmů. Z hostů vystoupil například ředitel pražského planetária Jakub Rozehnal, popularizátor astrofyziky Petr Kulhánek nebo Jan Spratek z Evropské kanceláře pro vzdělávání o vesmíru.

Před projekcí na věž diváci viděli animovaný dokument Poslední den Petra Ginze. Pojednává o židovském chlapci, který v Terezínském ghettu vydával vlastní ilustrovaný časopis. Kopii jeho kresby planety Země s sebou do vesmíru vzali astronauti raketoplánu Columbia, který během přistání v roce 2003 shořel v atmosféře. Po projekci následoval snímek Ve stínu Měsíce, který mapuje všechny mise Apollo a zahrnuje rozhovory s astronauty. Program je stejný pro oba dny.

Účelem happeningu je připomenutí významného výročí lidských dějin a také role České republiky při poznávání vesmíru. Dva astronauti z celkem 11 letů totiž měli československé kořeny. Jako poslední na Měsíci stanul astronaut československého původu Eugene Cernan a na oba lety Apollo si vzal československou vlajku. Tu pak při neoficiální návštěvě přivezl do vlasti svých rodičů.

Akci mimo jiné podpořil autor návrhu Žižkovské věže Václav Aulický. „V roce 1969 mělo u nás také velký význam to, že to byli tenkrát Američané, nikoliv Sověti! Nyní, kdy je to 50 let od tohoto mimořádného úspěchu lidstva, je skutečně nasnadě nějakým neotřelým způsobem tuto událost připomenout,“ sdělil Aulický.

První let lidí na Měsíc je podle organizátorů akce milníkem z mnoha pohledů. „Byl to významný objevitelský počin, využily se v té době nejpokročilejší technologie, lidé získali vědecký materiál a poznatky. To vše mu dalo celospolečenský význam,“ dodal Liška.