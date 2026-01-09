Na síti Facebook se objevila dvě videa zachycující zásahy u zvířat v ohrožení. Na prvním z nich je vidět zásah hasičů u srnky na řece Labi ve městě Neratovice.
Zvíře se ocitlo v ledové vodě a nebylo schopné se dostat samo do bezpečí.
Na místo vyrazili hasiči, kteří srnku dostali zpět na pevný břeh. Zásah se obešel bez jejího zranění a po zkontrolování a zahřátí ji vypustili zpět do volné přírody.
Druhé video zachycuje neobvyklou situaci s labutí, která trpěla podchlazením. Lidé ji proto naložili do svého auta a pomocí vyhřívaných sedadel ji následně zahřáli. Labuť je nyní v péči záchranné stanice Huslík.