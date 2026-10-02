VIDEO: Takhle žhář na Smíchově zapálil luxusní rolls-royce. A pak utekl

Kriminalisté zveřejnili záběry s tím, že doufají, že neznámého člověka někdo pozná. I přesto, že má přes obličej respirátor.
Případ se stal 10. září v ulici Na Valentince na Smíchově. Auto nejprve polil neznámou látkou a pak ho zapálil. Následně z místa utekl.
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„Kriminalisté pracující na objasnění případu zajistili záběry z uvedené ulice, na kterých je vidět nejen celý skutek, ale i pachatel. Ačkoli mu přes respirátor není dobře vidět do obličeje, věříme, že by ho mohl někdo poznat,“ řekl mluvčí policie Jan Rybanský.
Případ je prověřován pro trestný čin poškození cizí věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.