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VIDEO: Takhle žhář na Smíchově zapálil luxusní rolls-royce. A pak utekl

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  14:08
Policie zveřejnila záběry z kamer, které ukazují, jak neznámý žhář v září zapálil luxusní vůz značky Rolls-Royce na pražském Smíchově. Když se auto ocitlo v plamenech, utekl.

Kriminalisté zveřejnili záběry s tím, že doufají, že neznámého člověka někdo pozná. I přesto, že má přes obličej respirátor.

Případ se stal 10. září v ulici Na Valentince na Smíchově. Auto nejprve polil neznámou látkou a pak ho zapálil. Následně z místa utekl.

Na Smíchově hořel luxusní rolls-royce. Kriminalisté vyšetřují úmysl

„Kriminalisté pracující na objasnění případu zajistili záběry z uvedené ulice, na kterých je vidět nejen celý skutek, ale i pachatel. Ačkoli mu přes respirátor není dobře vidět do obličeje, věříme, že by ho mohl někdo poznat,“ řekl mluvčí policie Jan Rybanský.

Případ je prověřován pro trestný čin poškození cizí věci, za což v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

V ulici Na Valentince hořel automobil značky Rolls-Royce, Praha-Smíchov. (10. září 2026)
V ulici Na Valentince hořel automobil značky Rolls-Royce, Praha-Smíchov. (10. září 2026)
V ulici Na Valentince hořel automobil značky Rolls-Royce, Praha-Smíchov. (10. září 2026)
V ulici Na Valentince hořel automobil značky Rolls-Royce, Praha-Smíchov. (10. září 2026)
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