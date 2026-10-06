VIDEO: Tahač přivezl na Smíchov další část železničního mostu, výluka MHD ještě potrvá

Kameraman iDNES.cz zachytil, jak tahač s monstrózním přívěsem přivezl v úterý ráno mohutnou ocelovou konstrukci železničního mostu.
Tu budou v dalších dnech dělníci usazovat na místo starého mostu a i tato část tak překlene Nádraží ulici směrem k železničnímu mostu na Výtoni.
Kvůli rekonstrukci tudy od minulého víkendu až do neděle 18. října nejezdí městská hromadná doprava.
Výlukové opatření se dotýká pěti denních (5, 12, 15, 20, 21) a jedné noční linky (94). Některé jezdí po změněných trasách, jiné svou cestu končí v náhradních zastávkách.
Spojení směrem na Barrandov je možné přes před půl rokem otevřený Dvorecký most, kudy jezdí linky 5 a 94.
Linky 12 a 15 jsou z Anděla ukončeny v zastávce Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy.
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Radní vybrali, kdo za 6,2 miliardy postaví terminál smíchovského nádraží
Linka 20 jezdí z Anděla na konečnou do Radlické, linka 21 pak nově ze své pravidelné trasy zamíří na konečnou Sídliště Barrandov.
Ze Smíchovského nádraží na Anděl jezdí náhradní autobusová doprava X12.
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Velká výluka na Smíchově. Instalace železničního mostu změní trasy linek tramvají
První část nového železničního mostu usazovali dělníci loni v létě. Rekonstrukce souvisí s budováním nového dopravního terminálu na smíchovském nádraží.
Ten pro hlavní město postaví sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Výběr v pondělí schválili pražští radní. Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.