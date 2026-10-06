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VIDEO: Tahač přivezl na Smíchov další část železničního mostu, výluka MHD ještě potrvá

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  9:56
Tahač v úterý přivezl další část nového železničního mostu, který překlene rekonstruované smíchovské nádraží a Nádraží ulici. Kvůli instalaci tudy nejezdí městská hromadná doprava, výluka potrvá ještě víc než týden.

Kameraman iDNES.cz zachytil, jak tahač s monstrózním přívěsem přivezl v úterý ráno mohutnou ocelovou konstrukci železničního mostu.

Tu budou v dalších dnech dělníci usazovat na místo starého mostu a i tato část tak překlene Nádraží ulici směrem k železničnímu mostu na Výtoni.

Kvůli rekonstrukci tudy od minulého víkendu až do neděle 18. října nejezdí městská hromadná doprava.

Výlukové opatření se dotýká pěti denních (5, 12, 15, 20, 21) a jedné noční linky (94). Některé jezdí po změněných trasách, jiné svou cestu končí v náhradních zastávkách.

Spojení směrem na Barrandov je možné přes před půl rokem otevřený Dvorecký most, kudy jezdí linky 5 a 94.

Linky 12 a 15 jsou z Anděla ukončeny v zastávce Na Knížecí v ulici Za Ženskými domovy.

Radní vybrali, kdo za 6,2 miliardy postaví terminál smíchovského nádraží

Linka 20 jezdí z Anděla na konečnou do Radlické, linka 21 pak nově ze své pravidelné trasy zamíří na konečnou Sídliště Barrandov.

Ze Smíchovského nádraží na Anděl jezdí náhradní autobusová doprava X12.

Velká výluka na Smíchově. Instalace železničního mostu změní trasy linek tramvají

První část nového železničního mostu usazovali dělníci loni v létě. Rekonstrukce souvisí s budováním nového dopravního terminálu na smíchovském nádraží.

Ten pro hlavní město postaví sdružení vedené firmou SMP Construction za zhruba 6,2 miliardy korun bez DPH. Výběr v pondělí schválili pražští radní. Plánovaný terminál má propojit na jednom místě vlaky, metro, městské i meziměstské autobusy a tramvaje.

Zprávy z dráhy

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Tahač ke smíchovskému nádraží přivezl další část železničního mostu. (6. října 2026)
Tahač ke smíchovskému nádraží přivezl další část železničního mostu. (6. října 2026)
Tahač ke smíchovskému nádraží přivezl další část železničního mostu. (6. října 2026)
Tahač ke smíchovskému nádraží přivezl další část železničního mostu. (6. října 2026)
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