VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu

  19:33
Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení třiadvacetiletého muže, který byl pořezán na krku. Útočník měl dle slov svědka následně vyhrožovat pobodáním dalších lidí. Policie čin řeší jako výtržnictví a ublížení na zdraví, zraněný je mimo ohrožení života.

Podle středočeské policie došlo k incidentu kolem jedné hodiny ráno. „Zasahovali jsme u napadení muže v Jenštejně, kde jeden z mužů bez předchozího varování pořezal druhého v oblasti krku. Řezná rána nebyla ohrožující na životě. Policisté incident vyhodnotili jako trestný čin z výtržnictví a ublížení na zdraví,“ uvedla pro zpravodajský portál iDNES.cz mluvčí Policie ČR ve Středočeském kraji Michaela Richterová.

Dvorecký most, či Most Anežky České? O slíbenou anketu Pražané nepřijdou, říká Hřib

K události došlo u podniku Hostinec Podolanka, kde se konala soukromá akce. Podle svědka Ondřeje P. šel jeden ze tří kamarádů dovnitř pouze zjistit, zda akce pokračuje. „Když pak vyšel ven, šel s ním i výčepní se dvěma muži. Jeden z těchto mužů bez varování vytáhl nůž a bodl našeho druhého kamaráda, který byl se mnou venku a jen chtěl, aby nedošlo ke konfrontaci,“ popsal svědek.

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Po útoku měl útočník podle svědka vyhrožovat pobodáním dalších přítomných. Zraněný 23letý muž utrpěl přibližně třinácticentimetrovou řeznou ránu, přičemž útočník minul tepnu asi o dva centimetry. Záchranná služba ho odvezla na šití do nemocnice, kde lékaři potvrdili, že je mimo ohrožení života.

