VIDEO: Muž nejprve v klidu popíjel brčkem drink, při výstupu vysklil dveře autobusu

Muž se sluchátky do autobusu nastoupil v odpoledních hodinách a několik zastávek strávil popíjením nápoje s brčkem a postáváním u zadních dveří.
Při výstupu na zastávce Římská pasažér jedním kopem rozbil skleněnou výplň dveří.
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VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří
Policie po muži pátrá.
„Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za který v případě odsouzení hrozí až rok ve vězení. Podezřelý způsobil škodu přesahující osmadvacet tisíc korun,“ uvedl policejní mluví Jan Rybanský.
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