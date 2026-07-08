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VIDEO: Muž nejprve v klidu popíjel brčkem drink, při výstupu vysklil dveře autobusu

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  13:38
Nejprve se spořádaně vezl a popíjel drink brčkem, při výstupu z autobusu se jeho nálada změnila. Policie pátrá po neznámém muži, který 12. května vykopl skleněnou výplň zadních dveří autobusu číslo 135 na pražské zastávce Římská v Italské ulici. Výtržník po zápasnickém kopu vystoupil a zmizel. Hrozí mu až rok vězení.

KRIMI

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Muž se sluchátky do autobusu nastoupil v odpoledních hodinách a několik zastávek strávil popíjením nápoje s brčkem a postáváním u zadních dveří.

Při výstupu na zastávce Římská pasažér jedním kopem rozbil skleněnou výplň dveří.

VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří

Policie po muži pátrá.

„Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za který v případě odsouzení hrozí až rok ve vězení. Podezřelý způsobil škodu přesahující osmadvacet tisíc korun,“ uvedl policejní mluví Jan Rybanský.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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