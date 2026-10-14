Stalo se ve středu 7. října po 21. hodině, když si policisté v ulici K Barrandovu všimli Audi A6, jemuž neseděla registrační značka. Patřila totiž autu Škoda Superb. Chtěli proto řidiče zastavit a zkontrolovat.
„Zpočátku se zdálo, že řidič výzvy k zastavení uposlechl a chtěl zastavit. Během chvíle však bylo všechno jinak,“ líčil policejní mluvčí Jan Rybanský.
Řidič sešlápl plyn a po Pražském okruhu, Lochkovským tunelem a přes Radotínský most sjel až na Strakonickou, kam se následně vrátil přes Zbraslavské náměstí.
To už mu bylo v patách několik policejních hlídek. Řidič audi postupně zrychloval. Nejprve 160 km/h, později to vytáhl až na 210.
Zátaras ve Strakonické objel tak, že naboural jedno z civilních aut. Sám to svoje poškodil tak, že odlétly kusy nárazníku a prorazil si pneumatiku, až jiskry létaly a jel po ráfku. Po Jižní spojce, Sulickou dojel až na parkoviště Krčského zámku, kde jeho jízda skončila.
Policisté pak oba muže zadrželi. Zjistili, že sice nepili před jízdou alkohol, oba byli ale pod vlivem drog a měli zákaz řízení až do léta 2029.
„Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vozidlo skutečně řídil. Zasahující policisté totiž zadrželi jednoho muže na zadních sedadlech, zatímco druhého na sedadle spolujezdce. Zadržení s policisty nespolupracovali a ani jeden se k řízení nepřiznal,“ dodal Rybanský.
Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů obecného ohrožení, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí několikaletý trest odnětí svobody.