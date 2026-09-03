VIDEO: Drama v pražském metru. Dítě koukalo do mobilu a spadlo před přijíždějící soupravu

Odehrálo se v úterý kolem 18. hodiny.
Sedmiletý chlapec, které ho doprovázel rodinný příslušník, koukal do mobilu a vůbec si nevšiml, že si to namířil přímo do kolejiště.
Reakce lidí ale byla obdivuhodná.
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Kde jsou nouzová tlačítka v metru? Podívejte se. Cestující o nich nevědí
Nejenže jeden z cestujících stiskl nouzové tlačítko na konci peronu, ale těsně před přijíždějící soupravou skočil pro kluka cizinec, co stál nejblíž.
„Dalším cestujícím se podařilo dítě dostat během pouhých pár vteřin zpět na perón,“ informovala policie.
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Nouzové tlačítko v metru zachránilo seniorku. Souprava zastavila těsně před ní
Chlapce pak odvezla záchranka do nemocnice jen s drobným poraněním rukou.
Policie děkuje všem, kteří se na záchraně školáka podíleli. Apeluje na rodiče a ostatní, kteří mohou děti před takovýmto jednáním varovat a upozornit je na rizika spojená s užíváním mobilů či sluchátek v provozu.
Žádá také cestující, aby se po příchodu do metra rozhlédli a všímali si míst, kde jsou záchranná tlačítka umístěna.