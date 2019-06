Vyfrézovaná Vídeňská překvapila řidiče v Praze navzdory upozorněním

„Tabule informující o omezení byly instalovány již ve čtvrtek a mají velký význam. Řada mimopražských motoristů však ani nevnímá názvy ulic, kterými projíždějí,“ řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Podle ní bývají první tři dny uzavírek nejhorší navzdory snahám informovat o změnách včas. Později se lidé situaci lépe přizpůsobí.

„Naši předchůdci údržbu a opravy ostudně zanedbali, komunikace byla s vyjetými kolejemi v kritickém stavu, její oprava byla mnoho let odkládaná a nebylo možné dále čekat,“ zdůvodnil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Situaci chápou i v obcích okolo metropole. „Pro nás práce na Vídeňské nejsou žádnou novinkou. Více překvapených bylo před dvěma lety, kdy se začalo s opravami první části. Tehdy jsme lidem museli hodněkrát vysvětlovat, že ulice se jednoduše opravit musí. Možná i díky tomu teď žádné negativní ohlasy nepřišly,“ říká Tibor Švec (STAN), který je starostou Vestce – jedné z mnoha vesnic za Prahou, odkud lidé jezdí pracovat do metropole a z velké části k tomu u jihozápadního okraje hlavního města využívají právě Vídeňskou.

Podle Švece je období rekonstrukce vozovky, která proběhne z větší části přes prázdniny, ideální kvůli autobusům – ty jsou využívány převážně žáky a uzavírka pro ně znamená obrovskou komplikaci.

Stížnosti nezaznamenali ani správci uliční sítě. „Žádné významné komplikace nebyly hlášeny, ale když se jedná o komunikaci, kterou projede denně 15 tisíc aut, tak je jasné, že pokud se taková doprava přelije na objízdné trasy, tak budou tyto směry přetížené,“ uvedla mluvčí TSK.

Tabulí mohlo být více

O tom, jaká byla v úterý situace na místě a jak to vypadá s dopravním značením, se vypravil přesvědčit i redaktor MF DNES. Jeho cesta začala krátce před čtrnáctou hodinou v Horních Jirčanech – jedné z obcí, odkud po takzvané staré benešovské trase, na kterou Vídeňská navazuje, vede nejkratší cesta do centra metropole přes právě opravovaný úsek.

Kousek za Jirčany jsou přitom dva kruhové objezdy s napojením na Pražský okruh. Zde by bylo možné se dopravní uzavírce vyhnout například pokračováním na dálnici D1 a po ní dále do centra. Jenže žádné dopravní značení informující o uzavírce na trase v přímém směru tady není. První šanci řidiče varovat, byť ještě na území Středočeského kraje, tedy Praha promeškala.

Při pokračování směrem do centra redaktor pokračoval přes Jesenici a Vestec. Za ním je další z možností, jak se problémovému úseku vyhnout. Z kruhového objezdu totiž vede další napojení na Pražský okruh. V tomto místě by se ale už možná ani nevyplatilo vracet k D1. Řidiči směřující hlavně do levobřehé části metropole by mohli využít napojení po okruhu v opačném směru ke strakonické dálnici D4. Jenže i zde jakákoli tabule informující o opravách chybí.

Objízdné trasy až v Praze

Teprve po dalších několika stovkách metrů se podle dopravního značení vjíždí do metropole. O kousek dál je na velké infotabuli přelepen přímý směr značící cestu do centra a řidič je naváděn, aby pokračoval vpravo přes Kunratickou spojku, ze které je možné se napojit prostřednictvím ulice Na Jelenách na D1, která má v těchto místech název Brněnská. Dopravní značení je přitom výrazné a nedá se přehlédnout, protože zde kvůli hustému provozu během všedních dnů řidiči obvykle zpomalují.

Na křížení Vídeňské s Dobronickou, kde začíná opravovaný úsek, bylo během včerejšího časného odpoledne vidět, že velká část vozovky byla u kruhového objezdu již vyfrézovaná. A přestože je možné uzavřený úsek objet i přes ulici K Libuši a K Zeleným domkům, trasa je značena doleva – směrem na Libuš přes Dobronickou.

Obsluha jedné z čerpacích stanic z blízkého okolí ale uvedla, že se u ní vystřídalo mnoho naštvaných řidičů, hlavně taxikářů, kteří tvrdili, že během ranních i dopoledních hodin byly ucpané všechny objízdné trasy. Motoristé by se přitom měli obrnit velkou trpělivostí – od oprav Vídeňské nebudou mít definitivní klid ani po létě.

„Další úseky se budou opravovat v příštích letech, vše je ale zatím ve fázi příprav projektu,“ řekl MF DNES náměstek primátora pro dopravu.