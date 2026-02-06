Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Autor:
  11:27
Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133 tisíc světelných bodů vlastní LED technologií. Veřejné osvětlení ze sodíkových lamp na úsporná LED svítidla v současnosti mění i Praha, instalují ho v Miláně, Madridu, Barceloně, Kodani, Londýně, Mnichově nebo Bratislavě.
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo frekventované uličky 2700 K. | foto: František Strnad, iDNES.cz

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...
Katedrála sv. Štěpána ve Vídní
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...
14 fotografií

Staré sodíkové výbojky na většině stávajících lamp zakázala Evropská unie, protože obsahují rtuť. Ideálně by měly skončit do 27. února 2027.

Někdejší centrum Rakousko-uherské monarchie bylo napřed a zahájilo transformaci své světelné infrastruktury před více jak deseti lety. Město tehdy investovalo do vývoje vlastních svítidel, která kombinují vysokou světelnou účinnost s estetickou čistotou.

„Již tehdy byly ústředními tématy aspekty jako světelné znečištění, přitahování hmyzu, snadné použití a dobrá osvětlovací technologie. Tato řada svítidel zahrnuje dvě velikosti s více než 25 různými LED moduly, které se liší charakteristikami rozložení světla a světelným tokem,“ uvedl vedoucí městského oddělení 33 Andreas Terzer. Výsledkem vývoje a výzkumu je specifická řada LED světel, která dnes z Vídně činí technologický vzor pro evropské metropole.

„Přeměna na moderní LED světla je dalším příspěvkem k našemu modelovému klimatickému městu. Vídeň je mezinárodním průkopníkem a je jedním z mála měst na světě, která kompletně přeměnila své osvětlení na LED a je téměř hotová,“ uvedla pro rakouské Hute radní Vídně pro plánování Ulli Sima (SPÖ).

Ve Vídni nasazují chromatičnost 4 000 Kelvinů, na hlavních komunikacích garantuje perfektní viditelnost. V Praze je pro standardní ulice tento limit 3 000 Kelvinů, což bývá označováno jako teplé bílé světlo. Pro rezidenční čtvrti je norma 2 700 Kelvinů, což je zhruba teplota klasické žárovky, a pro parky a přírodní oblasti 2 200 Kelvinů, což je velmi teplá bílá.

„Na rozdíl od starých sodíkových lamp umožňují LED svítidla precizní optiku cílící světelný tok důsledně dolů a na místo, kam je potřeba svítit, nulový podíl vyzařování světla nad horizont a inteligentní regulaci. Součástí pražského systému je také noční regulace intenzity osvětlení. Například v obytných oblastech dochází mezi 22. a 6. hodinou ke snížení výkonu až o 40 procent,“ vyzdvihl náměstek primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09).

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

Vídeňská technologická cesta i pro hmyz

Základem systému jsou typové řady svítidel (K0 a K2) využívající více než 20 typů LED světel. Tato vysoká míra variability umožňuje precizní osvětlení odlišných městských prostor, a to od úzkých historických uliček po klíčové dopravní uzly.

Precizní optika směřuje světelný tok výhradně do cílových míst, a tím dochází k radikálnímu omezení nežádoucího rozptylu světla do horního poloprostoru a ochraně nočního prostředí. Konstrukce svítidel byla optimalizována tak, aby minimalizovala atraktivitu pro hmyz, což je zásadní aspekt pro zachování městské biodiverzity.

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo frekventované uličky 2700 K.
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo frekventované uličky 2700 K.
Katedrála sv. Štěpána ve Vídní
Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo frekventované uličky 2700 K.
14 fotografií

Vídeňský koncept pracuje s diferencovanou teplotou chromatičnosti pro zajištění maximální bezpečnosti i uživatelského komfortu. Zatímco hlavní dopravní uzly využívají 4 000 Kelvinů pro perfektní viditelnost, v rezidenčních čtvrtích a parcích je implementováno teplejší spektrum 3 000 Kelvinů. Celý systém je v souladu s normou ÖNORM EN 13201, což garantuje nejvyšší úroveň energetické účinnosti.

Velkým přínosem je vliv na přírodu: studie na Dunajském ostrově ukazují, že nová světla přitahují asi o 80 procent méně hmyzu. To pomáhá chránit noční zvířata a udržovat rovnováhu v přírodě, uvedl rakouský Heute.

Inspirovali se i jinde v Evropě

Právě tyto osvědčené principy z rakouské metropole nyní nacházejí svůj odraz i v jiných evropských městech. Například v Luxemburgu používají pro veřejné osvětlení přechodů pro chodce 4 000 Kelvinů. LED osvětelní 3 000 Kelvinů mají v Miláně, Madridu, Barceloně, Kodani, Londýně, Mnichově nebo Bratislavě.

„Prioritou na ulicích a silnicích zůstává maximální bezpečnost a rychlá reakce řidičů. Proto v těchto úsecích volíme jasnější bílé světlo, které oproti teplejším odstínům poskytuje výrazně lepší viditelnost a zrakový kontrast,“ dodává Josef Smolík, předseda SRVO.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Praha není jediným městem v Česku, kde se používají LED světla. V druhém největším městě země mají na přechodech svítidla s chromatičností dokonce 5 000 Kelvinů. Čtyři tisíce Kelvinů pak v Brně využívají na hlavních tazích, jako je ulice Ostravská, Žabovřeská a podobně.

Města jako Mladá Boleslav, Hranice a Pardubice plošně přecházejí na LED svítidla s teplotou chromatičnosti 2 700 Kelvinů, přičemž Pardubice tento krok doplňují smart systémy pro dálkovou regulaci výkonu.

Diferencovaný přístup volí Opava, Tábor a Písek, kde se teplota světla přizpůsobuje lokalitě. Historická centra a parky jsou osazovány velmi teplými zdroji (2 200 K až 2 700 K), zatímco běžné komunikace využívají 3 000 Kelvinů.

Shoda panuje také v otázce bezpečnosti – České Budějovice, Úvaly i další města využívají chladnější bílé světlo (4 000 K až 5 000 K) výhradně a cíleně pro přisvětlení přechodů pro chodce, aby byl zajištěn vizuální kontrast a vyšší bezpečnost.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Praha debatuje o LED lampách veřejného osvětlení. Ve Vídni si vyvinuli vlastní

Osvětlení v centru historické Vídně. Dominující teplota 3000K, velmi málo...

Vídeň dlouhodobě definuje globální parametry kvality městského života a je zároveň inovační autoritou. Příkladem toho je projekt Wien leuchtet, v jehož rámci město do roku 2028 dosadí do všech 133...

6. února 2026  11:27

Bohnická nemocnice chce za půl miliardy vybudovat centrum pro děti, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) navštívil Psychiatrickou nemocnici Bohnice. (6....

Psychiatrická nemocnice Bohnice chce za téměř půl miliardy korun vybudovat centrum dětské psychiatrické pomoci, řekl po její návštěvě premiér Andrej Babiš z ANO. Případ loňského útěku pacienta, který...

6. února 2026  11:01

Policista střelil muže padajícího z okna, stíhají ho za nepřiměřený zásah

Zabarikádoval se, protože měl z policie hrůzu. Rodina zastřeleného: Všem...

Za loňský zákrok v pražských Ďáblicích, kde agresivní muž pronásledoval svoji ženu s nožem a zabarikádoval se v bytě, hrozí jednomu z policistů až 16 let vězení. Podle vyšetřovatelů na pachatele...

6. února 2026  10:05

Sparta v pohárech bez Grimalda. Sigmě pomůže Růsek, na Plzeň se čeká

Sparťanský křídelník Joao Grimaldo se snaží přejít přes Erika Hunala z Dukly.

Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...

6. února 2026  9:45

První český terorista Balda se na svobodě osvědčil, úspěšně podstoupil i léčbu

Krajský soud v Praze řeší kauzu penzisty Jaromíra Baldy, který zavinil nehodu...

Důchodce Jaroslav Balda, který je známý jako první český terorista, je po letech svobodným člověkem. Tehdy sedmdesátiletý penzista v létě roku 2017 pokácel stromy na tratě na Mladoboleslavsku, což...

6. února 2026  8:50

Lídrem pražské SPD bude Milan Urban, v čele buňky zůstává Josef Nerušil

Milan Urban je vystudovaný architekt a urbanista, je kandidátem SPD na post...

Hnutí SPD vyšle do boje o post pražského primátora architekta a šéfa svých zastupitelů Milana Urbana. Ve čtvrtek o tom rozhodla regionální konference, která zároveň potvrdila ve funkci předsedy...

5. února 2026  19:56,  aktualizováno  6. 2. 6:14

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

6. února 2026

Slávista Oscar si nezahraje dva zápasy, Boleslav se v Edenu musí obejít bez kouče

Slávistický záložník Oscar fauluje za červenou kartu Michala Hlavatého z...

Slávistický záložník Oscar Dorley dostal trest na dva zápasy. Kvůli vyloučení v úvodním jarním kole v Pardubicích (1:1) přijde o domácí utkání s Mladou Boleslaví a nadcházející duel v Karviné. Stejně...

5. února 2026  17:29

Mrtvý muž v lomu Velká Amerika. K tělu slaňovali z vrtulníku do koruny stromu

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do...

K náročnému zásahu vyrazili před polednem záchranáři, policisté i hasiči do bývalého lomu Velká Amerika na Berounsku. Důvodem byl nález lidského těla bez známek života, na které v terénu narazila...

5. února 2026  12:54,  aktualizováno  15:06

Nehodí se sem, zastíní i Blaník, odmítají větrné elektrárny v Ratajích okolní obce

Stavba větrné elektrárny v Doksanech na Litoměřicku. (19. ledna 2026)

Plán na výstavbu dvou větrných elektráren v Ratajích u Vlašimi rozpoutal odpor v okolních obcích. Starostové a místní obyvatelé se obávají hluku, zásahu do krajiny i dopadu na léčbu pacientů v...

5. února 2026  13:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Prostě jsem zhubl. Muž bez řidičáku balamutil policisty, vydával se za bratra

Řidič, kterého policisté zastavili pro překročení rychlosti, se při kontrole...

O husarský kousek se pokusil řidič, který v Praze překročil povolenou rychlost a po zastavení hlídkou tvrdil, že si zapomněl doklady. Policistům poté nadiktoval údaje svého bratra. Ti však lež rychle...

5. února 2026  10:26

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

Premium
Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Do sporu o veřejné osvětlení v ulicích metropole se vložili vědci a Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení. Diskuse se vede především o bezpečnosti.

5. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.