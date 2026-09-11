Rada o zařazení návrhu rozhodla už v pondělí. Dotaci radnicím odůvodňuje úsporou v rozpočtu města, která dosáhla 24 miliard korun.
„Každý projekt znamená konkrétní zlepšení pro děti, rodiče i pedagogy. Ať už jde o nové učebny, modernizované zázemí, nebo zcela nové školní budovy,“ řekl radní pro školství Antonín Klecanda.
Kampus v Čakovicích využívají čtyři školy. Ke stávajícím třinácti budovám mají podle architektonického návrhu přibýt další dvě, které budou určeny pro Základní školu Dr. Edvarda Beneše. Jedna bude určena pro výuku a jako zázemí pro pedagogy. Ve druhé by pak měla být tělocvična se dvěma cvičebními sály.
V kampusu má ale také přibýt budova gymnázia a ještě jedna stavba, ve které bude sídlit soukromá základní škola Livingston. Čakovický školní areál se rozšiřuje již od roku 2015. Díky tomu se od zahájení modernizace mohla kapacita žáků postupně zvýšit z původních 900 na téměř dva tisíce žáků a studentů.
Děti navštěvující Základní školu Lipence by měly získat nové učebny, čímž se kapacita zvýší o 180 žáků. Součástí projektu je také přestavba školní jídelny. Přístavba školy, která stojí na pozemku mezi ulicemi K Topolům a Obilní, by měla nahradit pavilon z roku 2000.
„Současný stav pavilonu je nevyhovující. Zatéká do něj a promrzá,“ uvedla starostka Prahy-Lipence Lenka Kadlecová (Sdružení pro Lipence). O tom, jak má přístavba školy vypadat, se rozhodlo už v roce 2022, kdy vyhrál architektonickou soutěž Ateliér Vllnna. Stavební povolení ale radnice získala až letos v květnu.
Velká investice v ZŠ Kbely a ve Fryčovické
Novinky se plánují také v ZŠ Kbely. Vzniknout by tu měly dvě nové třídy a zvýšit se i kapacita školní jídelny. Vyměnit by se ale mělo i staré osvětlení. Peníze od města mají podle radnice Prahy 19 pomoci s neplánovanými náklady na energie, pomůcky i vybavení.
„Jde o rozsáhlý projekt, který je spojený s odstraněním stávající budovy využívané pro družinu a učebny,“ vysvětlila starostka Prahy 19 Ivana Šestáková (Kbely náš domov).
Novou nástavbu bude mít i Základní škola Fryčovická v Praze 18. „Bude to větší výzva než naše dosavadní investice do školství. Stát bude zhruba miliardu korun,“ uvedl místostarosta Prahy 18 Ondřej Lněnička (ODS). Postavit se má 14 nových učeben pro 420 žáků, čtyři odborné učebny a devět nových kabinetů.
Dotace magistrátu
Zastupitelé odhlasovali dotace městským částem v celkové výši 232,8 milionu korun. Peníze půjdou na opravu památky a rozšíření kapacity škol.
Zdroj: MHMP
Míst je nedostatek
Město se těmito projekty snaží řešit nedostatek míst na školách, s čímž se Praha potýká dlouhodobě. Magistrát zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Na provoz a fungování těchto škol ročně vynaloží 10 miliard korun. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.
V Praze jsou dlouhodobě problémy s kapacitami hlavně středních škol, především gymnázií. S nedostatkem míst se ale potýkají i základní školy. Obzvlášť v rychle se rozvíjejících okrajových částí metropole, kam často jezdí i děti z okolních obcí Středočeského kraje. Na zvyšování kapacit základních škol mohou městské části čerpat peníze jak z vlastního rozpočtu, tak z rozpočtu magistrátu nebo z evropských dotací.
Nové ubytování
Kromě školských zařízení poputují magistrátní finance i na rekonstrukci Staré pošty v Běchovicích, kde by mělo vzniknout komunitní centrum.
„Z velké části se rekonstrukce dokončila už v roce 2018, ale zůstal nám nevyužitý prostor v přízemí. Chtěli bychom tam mít například výtvarné dílny nebo přednáškový sál, po kterém je v Běchovicích velká poptávka,“ popsal tamní starosta Ondřej Martan (ODS).
Nově vznikne i prostor k ubytování, který momentálně v okolí chybí. „V podkroví chceme zřídit ubytování pro 30 osob,“ dodal Martan.