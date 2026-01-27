Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně

Jana Sobíšková
  15:43
Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v Česku, ale i ve střední Evropě vlastní tuto špičkovou technologii Všeobecná fakultní nemocnice (VFN).

Nový přístroj dokáže ozářit úplně všechno, od nádorů hlavy, prsu, prostaty, pánve, včetně metastáz například v plicích.

Posouvá tím možnosti radioterapie v Česku, kde rakovinou onemocní ročně 60 tisíc lidí. Na onkologické klinice má VFN v péči 10 tisíc pacientů a 1250 nových jich ročně přibude.

Ve VFN Praha byl představen nový ozařovač Radixact, který umožňuje efektivnější léčbu i obtížně léčitelných onkologických pacientů. (27. ledna 2025)
Pro tyto pacienty je nový přístroj posunem v radioterapeutické péči. „K dispozici máme už dlouho několik typů přístrojů, lineárních urychlovačů, které dokážou bezpečně ozářit velkou část diagnóz, s extrémní přesností i malé objemy karcinomů,“ předeslala Soňa Argalácsová, vedoucí lékařka onkologického centra VFN, která s novým přístrojem pracuje.

„Radixact je ale kombinací všech dosud využívaných technologií, na dosavadní přístroje navazuje a snoubí všechny techniky tam, kde tyto narážejí na své limity,“ popsala lékařka.

Velmi přínosná je schopnost přístroje ozářit větší množství pacientů bezpečně a komplexně, umí ozařovat pohyblivé objemy v komplikovaných oblastech s vysokou přesností, navíc dovede sledovat polohu pacienta v průběhu radioterapie.

„Pokud ozařujeme v dechové fázi, oddělujeme srdíčko, což je přínosem pro pacientky s levostranným karcinomem prsu, dokážeme snímat, reflektovat pohyby nádoru a léčba je bezpečnější,“ upřesnila Argalácsová.

Radixact byl pořízen do VFN jako jediný v ČR i ve střední Evropě. Neposlouží však ani všem Čechům s rakovinou.

„Dostupnost špičkové péče pacientům ze vzdálenějších krajů zajistí robustní síť urychlovačů. V případě Radixactu chodí člověk na ozařování pět až sedm týdnů, je tedy nesmysl, aby to, co lze ozářit ve Znojmě, bylo ozařováno na Karlově náměstí v Praze. Ovšem s nemocnicemi spolupracujeme, a pokud by šlo o diagnózu, které by tato konkrétní léčba prospěla, pošlou pacienta k nám,“ ujistila lékařka.

Očekává, že ročně na novém přístroji ozáří pět až šest stovek pacientů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že jde o jeden z projektů financovaných z národního plánu obnovy za 165 milionů korun, přičemž částečně nový přístroj platila z vlastních zdrojů sama nemocnice.

„Stárnutí populace stoupá a bude stoupat, apeluji při téhle příležitosti znovu na všechny občany, aby využívali prevenci, onkologické screeningy, které hradí pojišťovna. Přestože máme špičkovou terapii, je klíčové zachytit nádorové onemocnění včas. Pak s touto špičkovou léčbou má pacient vysokou šanci na přežití. Když se na něj přijde ve čtvrtém či pátém stádiu, je už přes veškerou péči šance malá,“ vyzval ministr.

26. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  27. 1. 16:01

