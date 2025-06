Dozorci v jiřické věznici odhalili síť dealerů drog, pašovali je v tělních dutinách

Do případu se zapojily i mediálně známé tváře spojované s organizovaným zločinem z 90. let minulého století, pachatelům hrozí až deset let vězení, řekl v úterý novinářům vedoucí oddělení prevence a stížností jiřické věznice Tomáš Třeska.

Podrobnosti o podezřelých neuvedl s poukazem na to, že jde o otevřený případ, který si převzala policie. Kriminalisté nyní připravují zahájení trestního stíhání.

Podle Třesky podezřelí systematicky pašovali drogy do věznice z nestřežených pracovišť. Vězeňská služba jim zabavila desítky gramů drogy. V 90 procentech šlo o pervitin, zbytek tvořila marihuana.

První zásilku příslušníci Vězeňské služby odhalili v polovině loňského roku, do letošního února prověřování uzavřeli a spisový materiál včetně důkazů předali policii.