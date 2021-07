Vězni v Příbrami běželi závod za ostnatým drátem, šampiona potrápil covid

Do samotného běhu se zapojila asi desetina tamních trestanců a zároveň dvojnásobek proti loňsku. Ostatní zúčastněným fandili, ať už pokřikováním z oken, nebo sledováním závodu zpoza plotu sportoviště. Jeden z vězňů se také staral o doplňování kelímků s vodou pro sluncem zmožené běžce.

Za možnost účastnit se letošního Yellow Ribbon Run byl vděčný i vítěz loňského ročníku z příbramské věznice Marian Staněk. „Mám možnost trénovat, za což jsem vděčný, protože je to jediné, jak se můžeme unavit a usínat bez nějakých výčitek svědomí, protože se mi jinak špatně usíná,“ řekl Staněk.

„Přes den chodím do práce do recyklačního centra a večer se snažím běhat. Někdy kvůli tomu vynechám večeři, protože by mi při běhu bylo špatně,“ popisuje Staněk. I když patřil mezi nejrychlejší a natrénované běžce, letos se mu sportovalo mnohem hůř. „Prodělal jsem covid-19 a stále se mi špatně dýchá,“ dodává.

„Na slunci to bylo náročné, loni jsme běželi v prosinci. Trochu zrádný je i kopec hned tady po startu. Ale ve výsledku jsem si zlepšil čas, tak jsem spokojený,“ hodnotí letošní ročník další z účastníků běhu Dušan Švestka.

Hlavní myšlenkou této běžecké akce je osvěta a snaha o to, aby veřejnost dala šanci lidem s trestní minulostí a aby se dařilo hledat zaměstnavatele, kteří dají práci lidem po dokončení výkonu trestu. „Cílem je dát těmto lidem i jejich rodinám druhou šanci,“ podotýká Veronika Friebová z projektu Yellow Ribbon Run.

Vrcholem letošního ročníku bude osvětový běh pro veřejnost, který je plánován na 7. září. Aby se ale mohlo zapojit více vězňů, započítává se i „virtuální“ běh přímo v areálech věznic. Ten letos uspořádali právě v Příbrami, očekává se, že během následujících měsíců se připojí i dalších pět nápravných zařízení, například v srpnu se běh, který má v logu žlutou stužku, uskuteční v Kuřimi.

„První ročník před šesti lety běželo 36 lidí. A v dnešní době máme číslo kolem 700,“ řekla ředitelka neziskové organizace Rubikon Dagmar Doubravová. „Dávat druhou šanci lidem s trestní minulostí se vyplatí nám všem. Je proto důležité, že se toto téma ve veřejném prostoru rozšiřuje. Společnost jim musí dát šanci a možnost pracovat,“ říká Doubravová.

Připomíná, že účastníci díky běhu také trénují vlastnosti, které budou v civilu potřebovat. „Je to výdrž, důslednost, snaha překonat svoji lenost. To vše potřebujete, když vás propustí. Jejich cesta není vůbec snadná,“ doplňuje.

Běží i nesportovní postavy

Vězni mají možnost na běh trénovat, podle zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu příbramské věznice Vladimíra Rampase se pro trestance připravuje během roku řada sportovních aktivit.



„Největší výhoda pro ně je, že díky tomu mohou trávit den jinak, než je běžné, protože čas tady je svázán určitým časovým rozvrhem dne,“ řekl Rampas. Jiné výhody vězni z účasti na běhu nemají, dostanou pouze tričko s logem a výživovou tyčinku.

„Vězni si také mezi sebou chtějí dokázat, že to dají, účastní se proto i zájemci s na první pohled nesportovní postavou. Ale je to dobře, i kdyby okruh jen obešli, tak se snažili a něco pro sebe udělali,“ říká Rampas. „Hlavní je ukázat jim, že čas lze trávit jinak, věnovat se zálibám, posilovat kondici a zdravý životní styl, mít nějaký cíl,“ dodal.

Osvětový běh Yellow Ribbon Run pro veřejnost na podporu integrace lidí po výkonu trestu je naplánován na 7. září 2021. Poběží se v aktivním lesoparku v Praze 6 (Řepy). Běžci se mohou již nyní registrovat, čímž zároveň přispějí na registraci běžců s trestní minulostí. Jejich příběhy přibližuje doprovodný program v podobě výstavy fotografií Jana Jirkovského s názvem Uteč předsudkům aneb Žlutá stužka v pohybu.