Soud uložil mladíkovi 18 let za vraždu muže, zbitý muž hodiny umíral při vědomí

Autor: ,
  15:59
Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní kvalifikací. Hájí se tím, že k muži domů přišel se svou patnáctiletou přítelkyní jen proto, aby požádali o peníze na taxík.
Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025) | foto: ČTK

Karchňák měl podle vlastní verze zkrat poté, co na ně muž vytáhl zbraň, a pouze ho několikrát udeřil pěstí.

„Obžalovaný se této trestné činnosti dopustil v době, kdy byl teprve pět měsíců na svobodě z výkonu trestu. Problémy s násilnou trestnou činností měl už před patnáctým rokem věku, a to vůči spolužákům,“ shrnula předsedkyně senátu středočeského krajského soudu Jana Nováková. Karchňákovi hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody. Osmnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou pro něj navrhoval státní zástupce.

Muže chtěli okrást doma, ráno poté zemřel. Obžalovaný prý útočil kvůli zbrani

Šedesátiletý muž přišel o život letos 22. února ve svém domě v obci Horky nad Jizerou. Podle obžaloby mladé dvojici řekl, že žádné peníze nemá, a následně se strhla hádka.

Karchňák muže podle spisu opakovaně udeřil pěstmi, a když upadl na zem, mlátil ho nezjištěným předmětem do hlavy a kopal do hrudníku. Poté prohledal dům a neúspěšně zkoušel otevřít skříňový trezor. Poté odešel, aniž by muži krvácejícímu na podlaze poskytl pomoc. Zraněný umíral několik hodin, podle znalců byl většinu času při vědomí.

Krajský soud začal projednávat kauzu Slavomíra Karchňáka (na snímku), který čelí obžalobě ze zištné a obzvlášť trýznivé vraždy staršího muže na Mladoboleslavsku. (7. srpna 2025)

Karchňák tvrdil, že muže přišli cestou z hospody poprosit o dvě stovky na odvoz.

„Je mi líto toho, co se stalo. Nepotřeboval jsem někoho okrádat, měl jsem zajištěnou práci, akorát jsem v daný den utratil všechny peníze v Benátkách (nad Jizerou) a neměl jsem na cestu domů. Nezbývalo mi než jít za poškozeným, domů to byl daleko,“ řekl soudu. Zmínil také, že muž pronášel směrem k jeho dívce nevhodné poznámky.

Podle soudkyně ale Karchňák do domu šel s úmyslem opatřit si větší finanční hotovost. Mezi místní mládeží se totiž vědělo, že muž má v domě trezor s penězi, i to, kam od něj schovává klíč.

Dával peníze za sex, tvrdí o zavražděném svědci

V soudní síni ve čtvrtek vypovídalo několik mladistvých nebo čerstvě dospělých svědků o tom, že muž, který hodně pil alkohol, rozdával teenagerům peníze buď jen tak, případně za protislužby. Ty podle nich spočívaly nejenom v jednorázových brigádách, ale i v sexu s mladíky.

Soudkyně také poukázala na to, že dvojice po odmítnutí údajné žádosti o peníze setrvala před útokem v domě při vzájemném hodinovém rozhovoru s Karchňákem, ačkoliv v obydlí bylo kvůli odpojené elektřině necelých deset stupňů Celsia. Po odchodu z místa činu si pak oba mladí lidé vyprali všechno oblečení včetně bot.

Střelba ve Smržovce. Dva mrtví a jeden těžce zraněný

„Že bych ho vědomě mlátil, to ne, z principu bych to neudělal,“ odmítl Karchňák. Popřel také, že se snažil otevřít trezor. Jeho krevní stopy se podle něj na kovovou schránu dostaly, když hledal hadry, s nimiž by mohl zraněného ošetřit. Řekl také, že muže před odchodem přetočil na bok, aby nevdechl krev.

Mladíkova obhájkyně žádala překvalifikování skutku na těžké ublížení na zdraví a vynesení trestu na spodní hranici sazby, která by v takovém případě byla osmiletá. Po vynesení verdiktu si nechala lhůtu pro případné odvolání, státní zástupce se opravného prostředku vzdal.

