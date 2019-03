Nevěděl jsem, co je s babičkou, hájil se vězeň, který uprchl z pekárny

Rziepel si loni v červenci odpykával dvouletý trest za majetkovou trestnou činnost v příbramské věznici. S několika ostatními vězni jezdil pravidelně pracovat do velké pražské pekárny. Odsouzené tam nehlídala vězeňská služba. Všichni trestanci podepsali poučení a věděli, že pokud nestřežené pracoviště opustí bez povolení, poruší zákon.

Mistr poslal Rziepela v noci na 14. července ke kráječi toastového chleba. Vězeň poté kolem třetí hodiny ranní z výrobny zmizel. Měl už připravené civilní oblečení, přeskočil zídku pekárny a vydal se na cestu do středních Čech. Autostopem se dostal až do Vlašimi, kde ho vpodvečer stejného dne dopadli policisté.

„Ani nevím, jak mě napadlo se sebrat a jít pryč. Udělal jsem to a lituji toho. Nevím, co je s babičkou. Co sedím, tak o babičce nic nevím. Furt jí píšu a nikdo mi z venku nepíše. Na Borech (v plzeňské věznici, kde je Rziepel nyní, pozn. red.) za mnou ještě ani nebyla,“ řekl před soudem vězeň. Seniorka je nejbližším člověkem, kterého má.

Rziepela chytila policie 18 kilometrů od středočeských Hulic, kde jeho babička žije. Odsouzený muž u soudu prohlásil, že byl rozhodnutý k ní dojít. Na útěku urazil téměř 70 kilometrů.

„Toho, co jsem udělal, každý den moc lituji. Každý den se na oddíle trápím. Furt si nadávám. Kdyby to šlo vrátit zpátky, tak bych to neudělal,“ vysvětloval vězeň v jednací síni. Jeho lítost považoval soud za upřímnou.



Státní zástupkyně Stanislava Rybová navrhla pro Rziepela za maření výkonu úředního rozhodnutí tři až čtyři měsíce nepodmíněně. Obhájkyně žádala co nejmírnější trest. Samosoudce Martin Fila nakonec uložil muži čtvrt roku za mřížemi.



„Trest je veskrze výchovný. Je mírný, ale ne nepřiměřeně. Přihlédl jsem i k tomu, že se pan obžalovaný na útěku nedopustil žádné jiné trestné činnosti. Bylo to motivováno touhou vidět babičku,“ uvedl soudce. Uprchlíkovi ze zákona hrozilo až pět let vězení.



Rziepel soudu sdělil, že by měl opustit plzeňskou věznici 5. prosince letošního roku. Teď si na výstup z výkonu trestu musí počkat až do března 2020. Kvůli útěku navíc přišel také o šanci, že by mohl úspěšně požádat o podmíněné propuštění. Nedostane se už ani na nestřežené pracoviště.

Odsouzený muž uložený trest přijal. Práva na odvolání se vzdala i žalobkyně. Rozsudek je proto pravomocný. Rziepel rovněž soudu řekl, že po propuštění z vězení by chtěl v pekárně požádat o práci. Do jeho útěku tam s ním byli spokojení. Co se stalo s jeho babičkou, stále nezjistil.