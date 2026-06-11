Několik porušených zákonů. Veterináři provedli v útulku Bouchalka kontrolu

Do jejího skončení a případného vypořádání podaných námitek nebude veterinární správa sdělovat detaily, odpověděl ve čtvrtek na dotaz mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Majer.
Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už letos v březnu řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. Její aktuální vyjádření se shání.
Úroveň péče o psy v útulku Bouchalka kritizoval například spolek Unie práv zvířat, zařízení prověřuje kromě veterinární správy už několik měsíců také policie.
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Spolek brojí proti Bouchalce, ve sbírce na nový útulek už vybral miliony
Na březnovou demonstraci za ukončení provozu buštěhradského útulku Bouchalka v centru Kladna přišlo přibližně 1 000 lidí. Útulek byl do letošního roku v regionu jediný, Kladno a desítky dalších obcí s ním měly smlouvu, ale značná část už ji ukončila.
Pokračuje i sbírka spolku AniDef na nový útulek, který má Bouchalku nahradit. Spolek hledá v regionu vhodný pozemek, zatím vybral přes 13 milionů z potřebných 32 milionů korun. Během letošního léta vedení spolku rozhodne, zda postaví nový útulek ve středních Čechách nebo rozšíří současný útulek v obci Žim na Teplicku.