Do jeho očí byste se v tu chvíli dívat nechtěli. Trenér sparťanských fotbalistů Lars Friis prohrané pohárové finále těžce nesl. „Takhle hrát nemůžeme, v první půli to od nás bylo strašidelné....

Sparťanští fotbalisté propadli i ve finále poháru. V Olomouci proti domácí Sigmě dostali tři góly do poločasu a podlehli 1:3, když po přestávce se zmohli jen na snížení Rrahmaniho z penalty. Olomouc...

Pražští policisté ve středu odpoledne vyjížděli k muži, který balancoval nad podchodem garáží vedle Státní opery a hrozil skokem dolů do několikametrové hloubky. Chtěl tímto způsobem spáchat...

Posun ve výstavbě Pražského okruhu vidí premiér a předseda ODS Petr Fiala. „Viděli jsme výrazný pokrok,“ řekl po výjezdním zasedání vlády v Kutné Hoře. Ještě před cestou do Kutné Hory premiér Fiala s...

Za zabití Velšana lahví v Praze dostal Němec sedm let. Soud provázely výhrůžky

Městský soud v Praze poslal na sedm let do vězení sedmadvacetiletého Němce, který loni na pražské Národní třídě v potyčce zabil velšského turistu. Zároveň ho na deset let vyhostil z Česka. Musí také...