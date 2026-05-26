Veterináři v domě na Mladoboleslavsku našli v silně znečištěném prostředí 165 psů

„Zvířata byla chována ve zcela nevyhovujících podmínkách, zejména v nevětraných a výkaly silně znečištěných prostorách,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Způsob chovu současně umožňoval nekontrolované množení a příbuzenské křížení (inbreeding). Na místě se nacházelo také větší množství štěňat.
Podle veterinářů byla zvířata také vystavena značným stresovým vlivům.
Veterináři zvířata odebrali a umístili do několika útulků.
„Nemalá část osob pořizujících si psa si stále neuvědomuje, že za určitých okolností to může svým nezodpovědným přístupem k nákupu zvířete být právě ona, kdo existenci množíren, podporuje. Pokud zde bude dostatečná poptávka po štěňatech bez ohledu na původ a chov v nevhodných podmínkách, sebepřísnější represe existenci množíren nezabrání,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až osm let odnětí svobody.