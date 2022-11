Data z vesmíru pomáhají v Praze hlídat polohu tramvají i kondici mostů

„Všechny chytré systémy jsou nyní poháněny na základě dat z družic. Investice do vesmírných startupů jsou proto pro budoucnost velmi důležité,“ říká Marie Němečková z byznys inkubátoru Evropské vesmírné agentury (ESA BIC Czech Republic), který finančně pomáhá mladým podnikům s rozvojem a vývojem vesmírných produktů.

Podle odborníků by Praha měla vesmírné startupy více podporovat. Inovace, které tyto firmy přinášejí, totiž zjednodušují život lidem ve městě.

„Finance od města směrem k těmto podnikům se mu na daních vrátí do jednoho roku,“ přibližuje Němečková. Dodává, že typickým příkladem dobrého využití vesmírných technologií, které Pražané už používají, jsou sdílená data o aktuálních polohách tramvají a autobusů v systémech, jako je IDOS nebo PID Lítačka.

Některé produkty mohou působit také preventivně. Ukázkovým příkladem je například technologie startupu Stratotest, který za pomoci speciálních senzorů kontroluje kondici staveb i půdy a dokáže varovat před pohromou. „Ta technologie mohla zabránit pádu trojské lávky,“ přibližuje Němečková.

Ohledně vesmírných technologií je podle slov kosmického inženýra z Pii Jana Lukačeviče důležité rozlišovat takzvaný upstreame, tedy tím, co skutečně létá do vesmíru, jako jsou rakety, a downstreamem neboli daty, která se vracejí zpět.

„Co se týče downstreamu, tak je v Praze několik firem, které velmi rychle rostou a umějí analyzovat družicové snímky lépe než kdokoliv jiný na světě,“ míní Lukačevič.

Pražany smart city nezajímá

Mezi nejzajímavější české firmy, které využívají vesmírné technologie, patří Spaceknow. Ta se zaměřuje na tvorbu ekonomických analýz na základě snímků ze satelitů na oběžné dráze. Díky tomu dokáže například rozklíčovat, jak se vyvíjí čínský průmysl, v jaké formě je lodní doprava nebo kolik aut vyprodukují továrny.

„Satelitní snímky za poslední dobu zlevnily. Pokročila i umělá inteligence, kterou hojně využíváme, v současné době máme skoro devadesát algoritmů, které nám pomáhají zpřesnit naše systémy,“ poodkrývá zakladatel startupu Jerry Javornický.

Přestože je v hlavním městě velký technologický potenciál, z nedávného průzkumu pro Hospodářskou komoru ČR vyplývá, že Pražany koncept „smart city“ prakticky vůbec nezajímá.

Podle Lukačeviče je to mimo jiné proto, že lidé ve městě mu moc nerozumějí a žádná „smart“ technologie jim zatím na první pohled moc neusnadnila život. „Je to škoda a je to spíše o špatné komunikaci. Praha by se totiž bez těchto velkých souborů dat z vesmíru nedala efektivně řídit,“ vysvětluje kosmický inženýr.

Středobod vesmíru bude na Palmovce

Budoucí větší propojení Prahy a vesmírných technologií dokazuje nedávno podepsaná smlouva mezi hlavním městem a ministerstvem financí o novém sídle evropské kosmické agentury EUSPA. To se má do tří let přesunout do budovaného centra Nová Palmovka.

Vesmírná agentura sdružuje mimo jiné řízení provozu kosmických programů EU, včetně dosavadních satelitních a navigačních projektů jako Galileo, EGNOS nebo Copernicus. Sídlo agentury je podle Václava Kobery něco jako centrum gravitace, které k sobě přitáhne firmy.

„Pokud vytvoříte centrum gravitace, tak se sem sestěhují firmy z Evropy, popřípadě z celého světa a propojí se s českým prostředím,“ uvedl Kobera, který je ředitelem odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací na ministerstvu dopravy.