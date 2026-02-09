Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Štěpánka Pavlína Borská
  17:25
Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do debaty vnést možný kompromis. Chce jmenovat světelného ombudsmana, upravit chromatičnost nových světel a přistoupit k revizi starších svítidel. „Zároveň navrhuji výrazněji než dnes snižovat intenzitu světla, někde až o 60 procent v nočních hodinách,“ řekl Hroza.

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové? | foto: Vondrouš RomanČTK

„Navrhuju čtyři základní opatření pro to, aby se zvýšil komfort a aby se dbalo na předběžnou opatrnost týkající se zdraví Pražanů,“ vyjádřil se Hroza.

Spor o veřejné osvětlení odstartovala petice Chraňme pražskou noc, kterou doposud podepsalo přes 10 600 lidí. Vadí jim, že THMP vyměňuje oranžově svítící veřejné lampy se sodíkovou výbojkou za svítidla s bílým světlem LED. Petenti bílé světlo s obsahem modré složky odmítají kvůli jeho negativním dopadům na lidský organismus a přírodu. Stejný názor zastávají také odborníci z Národního ústavu duševního zdrav duševní zdraví.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

Město s THMP argumentují, že výměnu veřejného osvětlení nařizuje Evropská unie, protože zakázala výrobu sodíkových výbojek, neboť obsahují rtuť. Zároveň podle nich LED světla zajistí bezpečnost v ulicích. Vyměněno je necelých 20 procent svítidel v různých oblastech Prahy.

„Spor nemůže skončit tak, že snížíme standardy bezpečnosti a standardy viditelnosti na komunikacích,“ podotkl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek. Dodal, že je ale povinen hledat kompromis, a Hrozovy návrhy na opatření označil za technické ústupky.

Světelný ombudsman

Hroza chce, aby v Praze působil světelný ombudsman. Měl by to být nezávislý odborník. „Rozumíme tomu, že THMP dostávají každý rok přibližně několik desítek stížností na veřejné osvětlení, poslední rok jich bylo asi přes šedesát, a jsou pravidelně řešeny. Nicméně si uvědomujeme, že je něco, co je ještě nad rámec těch platných norem. Vidíme, že jsou v životě případy, které se do žádných norem nevejdou,“ prohlásil Hroza.

Ombudsman by se také zaměřil na světelné znečištění obecně, tedy i na jiné zdroje venkovního světla kromě veřejného osvětlení.

Podle světelného experta a petenta Hynka Medřického ale jeden člověk na takovou funkci nestačí. „Měl by to být někdo, kdo je nejenom světelný technik, ale zároveň musí mít přehled i o vlivu světla na zdraví lidí a volně žijících druhů, a takový odborník v České republice není,“ myslí si Medřický. Světelný ombudsman by podle něj jako své spolupracovníky potřeboval biologa, dendrologa, psychiatra a energetika.

Maximálně 2700 kelvinů

Druhým představeným návrhem je snížení barvy instalovaných svítidel na na maximálně 2700 kelvinů. Oranžové světlo má 1800 kelvinů. Dosud THMP osazovalo nové LED svítidla s barevnou teplotou 3000 kelvinů a v rezidenčních oblastech se zmíněnými 2700 kelviny.

Chromatičnost

neboli teplota chromatičnosti

  • Termín označuje barevnou teplotu světla a udává se v jednotkách kelvin.
  • Čím je chromatičnost nižší, tím teplejší a žlutější světlo je. Naopak vyšší hodnoty odpovídají chladnějšímu a bělejšímu až modravému světlu.

„Požádal jsem THMP, aby jako základní náhradní barvu chromatiky užívali světelné zdroje se základní barvou 2700 kelvinů. Víme, že stávající norma pracuje s intervalem do 3000 kelvinů, ale vzhledem k tomu, že ministerstvo životního prostředí ve své dotační výzvě vyžadovalo užívání teploty se základní barvou 2700 kelvinů, tak dává smysl se přidržet této nižší hodnoty, na které stát přispívá v rámci dotačního řízení finančními prostředky,“ uvedl Hroza.

Radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký k tomu uvedl, že „město dezinterpretuje údaje o normových debatách“. „Zcela mylně uvádí, že celostátní norma stanovuje, ‚že svítidla mají mít takzvanou teplotu chromatičnosti 2 700 až 3 000 kelvinů‘. Ve skutečnosti norma stanovuje pouze maximální teplotu chromatičnosti. Je jí 3000 kelvinů, ovšem pouze v případě, že na trhu nejsou k dispozici svítidla s teplotou nižší,“ vyjádřil se Palacký.

Zároveň zpochybnil tvrzení, že v rezidenčních oblastech jsou světla s chromatičností 2700 kelvinů. V Dejvicích a Bubenči byla podle něj plošná instalována svítidla s chromatičností 3000 kelvinů.

Podle Medřického jde pouze o kosmetickou úpravu.

Plošná revize starších světel

Dále by Hroza chtěl plošně revidovat světla s barevnou teplotou 4000 kelvinů. „Je potřeba říct, že je to věc, která vznikla historicky. První LED světla veřejného osvětlení byla v Praze umisťována v pilotním programu v roce 2009. A část z nich byla umístěna v době platnosti staré normy,“ vysvětlil náměstek. Podle Jílka je THMP úplně zlikviduje, nebo je přesunou mimo obydlený intravilán, tedy například budou osvětlovat dálniční přivaděče.

Medřický tvrdí, že tato světla by se měla zlikvidovat všechna, protože na přivaděčích sice neoslňují obyvatele města, ale škodí přírodě.

„Zároveň navrhuji výrazněji než dnes snižovat intenzitu světla, někde až o 60 procent v nočních hodinách. Musí to ale být tam, kde to dává smysl. Tedy na těch místech, kde to nebude ohrožovat bezpečnost,“ popsal Hroza poslední navrhované opatření. Podle Jílka by se místa mohla vytipovat na základě mapy kriminality a nehodovosti.

Jílek podotkl, že městská firma THMP instaluje LED světla od roku 2018 po tisících, ale dosud se s takovým odporem proti nim nesetkala. Dřív společnost ročně obdržela asi 60 stížností.

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

„Je třeba si uvědomit, že světlo v pražských ulicích je důsledkem určitého střetu veřejných zájmů. Na jedné straně máme povinnost svítit tak, aby byly uspokojeny potřeby těch, kteří světlo v noci potřebují pro práci, pro zábavu a jako návštěvníci Prahy. Druhý zájem je ochrana přírody, zájem ochrany lidského zdraví. Vyvážit tyto dva zájmy je velmi komplikované,“ míní Jílek.

Jílek zmínil také finanční stránku problému. „Velmi často dostávám otázku, proč jsme si z normy museli vybrat zrovna tu horní hranici. Víte, je naší povinností sledovat celou řadu dalších veřejných zájmů. Je to veřejný zájem péče řádného hospodáře,“ podotkl předseda představenstva THMP.

Téma světelného znečištění se znovu otevře ve čtvrtek na zastupitelstvu. Jílek podotkl, že veřejné osvětlení se stalo pomyslným terčem, ale ve městech svítí ještě další zdroje. „V roce 2021 Brno zhaslo veřejné osvětlení v rámci experimentu Temná noc a pokles jasu byl pouze o 45 procent. Více než 50 procent tvoří zdroje, které nejsou veřejným osvětlením. Je třeba o tom zahájit debatu s ministerstvem životního prostředí,“ upozornil Jílek.

Už dříve se vedla debata o vyhlášce, která by zavazovala developery, provozovatele obchodních center, velkých parkovišť a benzínových pump, aby se pokusili snížit světelné znečištění.

„V usnesení o koncepci veřejného osvětlení je jasně řečeno, že je budoucím základem pro obecně platnou vyhlášku. Přinesu to na čtvrteční zastupitelstvo jako jeden z možných nápadů. Samozřejmě bude záležet na politické vůli. Rozhodně by to byl jediný instrument, kterým by byly postiženy ještě ostatní generátory toho rušivého světla,“ sdělil Jíílek.

Radní Prahy 1 Vojtěch Ryvola (GEN) chce na zastupitelstvu mluvit o osvětlení památek. „Požádám o zařazení bodu: zákaz osazování světelných zdrojů veřejného osvětlení nad 2500 kelvinů v Pražské památkové rezervaci pod ochranou UNESCO,“ uvedl Ryvola.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu

Historická vila na pražských Vinohradech je aktuálně v dezolátním stavu. (29....

Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...

Hledaný otec od rodiny je mrtvý. Patrně ho zavraždil muž, který se zabil pádem z okna

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Pohřešovaný otec od rodiny, po kterém policie pátrala od minulého pátku, byl nalezen mrtvý. Policie ve středu oznámila, že zemřel násilnou smrtí. Za činem stojí nejspíš muž, jenž se v pondělí zabil...

Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

Ex řekla, ať hodím děti do popelnice, přiznal Mario ve Výměně. Za žárlivost se omluvil

Mezi osmi očima se mezi partnery strhla hádka. Mariovi se všechny ty aktivity,...

Nová Výměna manželek byla opět netradiční, zúčastnil se jí homosexuální pár. Vyměněný manžel Michal si musel poradit s konzervativním tatínkem, který čekal ženu a druhému muži příliš nevěřil. Alina...

Praha navrhla kompromisy ve veřejném osvětlení a funkci světelného ombudsmana

Je bílé světlo ve městě bezpečnější než oranžové?

Metropole a firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) se zapojily do diskuze o veřejném osvětlení. Náměstek pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09) představil čtyři opatření, které mají do...

9. února 2026  17:25

Kladno bez tepla nezůstane, úřad vybere dodavatele i nové podmínky

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno (TK) ze skupiny Sev.en Energy písemně vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby nejpozději do konce letošního března ustanovil takzvaného nového dodavatele nad rámec licence. Ten...

9. února 2026  16:51

Policie hledá šestnáctiletou dívku, v minulosti se pokusila o sebevraždu

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Ráchel S. (9. února 2026)

Policie pátrá po šestnáctileté Ráchel Skálové z Prahy. V noci na pondělí odešla ze svého pokoje, její mobilní telefon je nedostupný. V minulosti se několikrát pokusila o sebevraždu. Policisté proto...

9. února 2026  15:26

Pochodeň, co nevzplála. Rebel Lubomír Holeček byl Palachovým vzorem

Disident z koleje. Lubomír Holeček se narodil 9. února 1946 v Kolíně, kde...

Dnes je jeho jméno téměř zapomenuto, ale v 60. letech 20. století letech znala Lubomíra Holečka, který se narodil před 80 lety, většina českých studentů. Kolínský rodák byl zároveň jedním z...

9. února 2026  14:01

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít své lákadlo

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu. (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

9. února 2026  13:10

Do krabice naskládali baterie za tisíce a odešli bez placení. Pátrá po nich policie

Policisté pátrají po trojici mužů podezřelých z krádeže deseti kusů akumulátorů

Pražští kriminalisté pátrají po dvojici mužů podezřelých z krádeže akumulátorů z prodejny v Praze 5. Podezřelí odvezli bez zaplacení z obchodu baterie za téměř 17 tisíc korun. Policisté žádají o...

9. února 2026  11:03

Růst cen starších bytů zpomaluje, nabídka v Praze je však stále nedostatečná

Ilustrační snímek

Bod zlomu, po kterém se prudký růst zpomalí a ceny bydlení začnou být více předvídatelné, se zřejmě blíží. Metropolitní realitní trh, financovaný z velké části hypotečními úvěry, do roku 2026...

9. února 2026  9:11

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Bohemians - Pardubice 1:2, hosté dali obě branky v deseti, soupeř jen snižoval

Pardubický obránce Simon Bammens se snaží zastavit útočnou akci Bohemians.

Většinu zápasu hráli v oslabení, přesto slaví výhru. Pardubičtí fotbalisté zvítězili ve 21. kole Chance Ligy na půdě Bohemians 2:1 po gólech Smékala s Tankem ze druhého poločasu. Za domácí v závěru...

8. února 2026,  aktualizováno  17:48

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

8. února 2026  14:34,  aktualizováno  17:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.