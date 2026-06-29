Za pár korun a bez pokuty. Praha 3 nabízí lidem možnost grilování v přírodě

„Praha 3 je podle údajů Českého statistického úřadu nejhustěji zalidněnou městskou částí hlavního města. Najít vhodné místo, které bude bezpečné pro uživatele a zároveň nebude zatěžovat obyvatele v okolí, proto není jednoduché,“ říká radní Prahy 3 pro životní Jan Bartko.
Podle něj mají lidé v městské části o možnost legálního a bezpečného grilování ve veřejném prostoru zájem. Současně však zkušenosti z minulých let ukázaly, že umístění grilovacích míst v běžných parcích a na zelených plochách může přinášet řadu problémů.
Nová grilovací místa vznikla v areálech spravovaných organizací SARAP (Sportovní a rekreační areály Prahy 3).
Jedno grilovací stanoviště s elektrickým grilem a příslušenství je umístěno v areálu Teen park Habrová na křižovatce ulic Habrová a Květinková. Další lokalita vznikla v areálu parku Rajské zahrady, kde budou návštěvníkům k dispozici dva elektrické grily.
„V rámci příprav na vybudování nových grillpointů bylo třeba nejen zajistit pořízení samotných elektrických grilů, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro jejich bezpečný a komfortní provoz. V obou lokalitách byly instalovány elektrické rozvody a doplněn mobiliář v podobě stolů a posezení. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 800 tisíc korun,“ řekl ředitel organizace SARAP Václav Bartásek.
Zájemci budou moci obě místa využívat na základě online rezervace prostřednictvím webu verejne-grilovani.cz. Za hodinu grilování v přírodě zaplatí stovku.
Grilovací místa budou veřejnosti k dispozici po celý rok. V letních měsících bude možné grily využívat denně od 10 do 19 hodin, v zimním období pak od 10 do 16 hodin.
Veřejně grilovat v Praze se dá také například na Výstavišti či v areálu Chodovské tvrze v Praze 11. Využít je možné například i pikniková místa s grily či ohništi (ve Stromovce, v oboře Hvězda, Prokopském údolí či na Ladronce).