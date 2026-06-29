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Za pár korun a bez pokuty. Praha 3 nabízí lidem možnost grilování v přírodě

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  12:48

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Nový grillpoint v Praze 3 | foto: Praha 3

Praha 3 od středy nabídne lidem možnost veřejného grilování. Elektrické grily městská část už umístila do dvou lokalit, zájemci za hodinu pronájmu zaplatí stovku.

„Praha 3 je podle údajů Českého statistického úřadu nejhustěji zalidněnou městskou částí hlavního města. Najít vhodné místo, které bude bezpečné pro uživatele a zároveň nebude zatěžovat obyvatele v okolí, proto není jednoduché,“ říká radní Prahy 3 pro životní Jan Bartko.

Podle něj mají lidé v městské části o možnost legálního a bezpečného grilování ve veřejném prostoru zájem. Současně však zkušenosti z minulých let ukázaly, že umístění grilovacích míst v běžných parcích a na zelených plochách může přinášet řadu problémů.

Nový grillpoint v Praze 3

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Nová grilovací místa vznikla v areálech spravovaných organizací SARAP (Sportovní a rekreační areály Prahy 3).

Jedno grilovací stanoviště s elektrickým grilem a příslušenství je umístěno v areálu Teen park Habrová na křižovatce ulic Habrová a Květinková. Další lokalita vznikla v areálu parku Rajské zahrady, kde budou návštěvníkům k dispozici dva elektrické grily.

„V rámci příprav na vybudování nových grillpointů bylo třeba nejen zajistit pořízení samotných elektrických grilů, ale také vybudování potřebné infrastruktury pro jejich bezpečný a komfortní provoz. V obou lokalitách byly instalovány elektrické rozvody a doplněn mobiliář v podobě stolů a posezení. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhly zhruba 800 tisíc korun,“ řekl ředitel organizace SARAP Václav Bartásek.

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Zájemci budou moci obě místa využívat na základě online rezervace prostřednictvím webu verejne-grilovani.cz. Za hodinu grilování v přírodě zaplatí stovku.

Grilovací místa budou veřejnosti k dispozici po celý rok. V letních měsících bude možné grily využívat denně od 10 do 19 hodin, v zimním období pak od 10 do 16 hodin.

Veřejně grilovat v Praze se dá také například na Výstavišti či v areálu Chodovské tvrze v Praze 11. Využít je možné například i pikniková místa s grily či ohništi (ve Stromovce, v oboře Hvězda, Prokopském údolí či na Ladronce).

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