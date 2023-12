Záchodky v reklamních sloupech mizí, poslední roky už stejně nefungovaly

„Smlouva o exitu mezi bývalým vedením Prahy a JCD byla podepsána v roce 2021 a nejzazším termínem odstranění všeho byl letošní březen,“ přibližuje Zdeněk Jahn, který založil iniciativu Přidej se a strhni to!.

„Je prosinec a pořád to tady stojí,“ dodává s tím, že po uplynutí lhůty mělo město možnost začít reklamní prvky samo odstraňovat, což se nestalo. Už na nich neměla být umístěna žádná komerční reklama, což se prý také nedodrželo. „Až v poslední době se situace mění, hlavně v historickém centru,“ podotýká Jahn s informací, že k provozu záchodků se firma JCD kdysi smluvně zavázala.

„Kdyby model toalet fungoval, tak by to bylo ideální, protože veřejná WC jsou v Praze potřeba. Realita ale byla taková, že posledních několik let byla ta WC zavřená a sloužila jen jako držáky na reklamu,“ popisuje Jahn.

Trvale mimo provoz

wckompas.cz ● Jde o web s mapou všech míst, kde jsou k dispozici toalety, a to včetně možnosti odskočit si zdarma v síti ochotných podniků a provozoven. WC jsou barevně rozlišena podle typu – veřejná WC, muzea, restaurace, zdravotnická zařízení nebo i policejní stanice. ● Ke stažení je i bezplatná aplikace pro chytré telefony. Umožňuje nalézt nejbližší dostupné WC na základě polohy člověka. U každého vybraného záchodku se zobrazují informace o dostupnosti, zpoplatnění, bezbariérovosti atd. Některá WC jsou přístupná pouze vlastníkům karet www.wckarta.cz ● Provozovny, které občanům umožňují bezplatnou návštěvu toalet, uplatňují na základě usnesení Rady HMP od 1. ledna 2023 slevu na nájemném. Zdroj: www.wckompas.cz

Aktivista tvrdí, že si osobně ověřil, že dveře sloupcových toalet hlásily trvale obsazeno. „Dokládá to i fakt, že uvedená cena pět korun se nikdy nezvýšila, provoz záchodu za pětikorunu je dnes nereálný,“ dodává Jahn. Společnost JCD se k věci odmítla vyjádřit.

Slova aktivisty ale potvrzuje radní Adam Zábranský (Piráti). „Z ulic Prahy mizí kromě toalet i ostatní prvky mobiliáře JCDecaux, jako stojany na kola, tramvajové přístřešky a další reklamní nosiče. Samostatně stojících reklamních zařízení bylo v roce 2021 zhruba 660, v září letošního roku se jejich počet snížil na zhruba 350,“ uvádí Zábranský.

Podle jeho slov byla díky Pirátům odstraněna reklamní zařízení z území Pražské památkové rezervace, výjimkou je už jen 10 digitálních tabulí. Nyní se odstraňuje dalších téměř 200 reklamních zařízení včetně dlouhodobě nefunkčních toalet. Ty i podle Zábranského již několik let sloužily výhradně jako reklamní nosiče.

„Doběhla smlouva uzavřená v devadesátých letech, která byla prodlužována, aby mohlo dojít k hladkému přechodu na nové městské přístřešky,“ vysvětluje také Zábranský.

„Co se samotných toalet týče, tak již neodpovídají hygienickým normám EU. Připravujeme koncepci veřejných toalet, vizuálně neodpudivých a bezbariérových,“ říká radní.

Mluvčí magistrátu Tomáš Provazník naopak uvádí, že hlavním důvodem výpovědi smlouvy s JCD nebyl stav toalet, ale nevýhodnost smlouvy pro hlavní město, jež se týká přístřešků a dalšího mobiliáře.

Bez peněz do hospody

Reklamní toalety už kompletně zmizely z Prahy 7. „Například na Letenském náměstí demontáž proběhla loni v srpnu,“ potvrzuje mluvčí sedmé městské části Hana Janišová s tím, že radnice využila již vybudovaného přívodu vody a na místě pro občany zprovoznila pítko.

O veřejné záchodky totiž tou dobou už Praha 7 neměla nouzi. A to podle slov mluvčí díky projektu SOS WC. „Připojili jsme se k portálu veřejných toalet WC kompas a vytvořili jsme síť ochotných provozoven, které občanům umožňují odskočit si na toaletu bezplatně,“ vysvětluje systém, který myslí i na starší lidi či další občany, kteří nepoužívají chytré telefony.

Praha 7 vydává papírovou mapku se sítí toalet zdarma, je ke stažení na radničním webu nebo k vyzvednutí v informačním centru v ulici Milady Horákové. Provozovny, umožňující bezplatnou návštěvu toalet, uplatňují na základě usnesení pražské rady od letošního ledna slevu na svém nájemném.

Obdobný systém spřátelených podniků využívají pro své občany i další městské části. V Praze 3 mají takzvanou Nouzovku. „Jde o síť veřejných toalet, která zahrnuje jak objekty městské části, tak kavárny či restaurace,“ líčí mluvčí tamní radnice Jiří Hannich.

„Místa jsou u vchodu označena nálepkou, aby kolemjdoucí věděl, že si zde může bez problému odskočit,“ přibližuje Hannich a dodává, že provozovatelé restaurací a kaváren se do projektu zapojují z vlastní vůle. „Lidé, kteří k nim přijdou na toaletu, si pak v příslušném podniku rádi koupí kávu nebo něco k jídlu,“ uzavírá Hannich.

WC zdarma lze využít i v provozovnách Prahy 6 označených samolepkou WC FREE. Také v Praze 1 mohou lidé zajít na toaletu do podniků zapojených do iniciativy Místní místním. Podle mluvčí Prahy 1 Karolíny Šnejdarové zřídila městská část i záchodky v parcích či na ostrovech. Podobně to funguje i v Praze 2.