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Vemte si vodu i opalovák. Ztracený ukázal seznam věcí, které pronesete na koncert

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  12:29
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30. července 2026) | foto: Martin ChameriDNES.cz

Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
Letenská pláň v Praze se chystá na megakoncert zpěváka Marka Ztraceného. (30....
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Bude vedro a koncert Marka Ztraceného v pátek na Letné bude na tuto variantu připraven. V areálu se bude nacházet dostatečné množství občerstvení, rozprašovače vody a v záloze budou kropicí hasičský vůz a lékařská služba.

Informovala zpěvákova manažerka Simona Krajczy v reakci na očekávané vysoké teploty, které mohou dosáhnout až 39 stupňů.

Sám zpěvák na svých sítích uvedl seznam věcí, které si návštěvníci koncertu mohou vzít s sebou do areálu. Patří k nim opalovací krém, pokrývka hlavy, pláštěnka či půllitrová lahev s vodou.

„Mám pocit, že tu bude nejvíc piva, co kdy na jednom místě v Česku bylo! A vody bude dostatek všude. Jestli bude takhle, doporučuju už jen opalovací krém,“ uvedl Ztracený.

Dodal, že přímo na koncertě bude možné platit pouze bezhotovostně. Tedy platební kartou, mobilem a hodinkami.

Letná se chystá na megakoncert Ztraceného. Staví se tribuny, posílí MHD

Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty už roste velká tribuna, další konstrukce i zákulisní zázemí pro chystaný koncert.

Techniku na místo dopravuje celkem 114 kamionů. Pořadatelé očekávají návštěvu přes 70 000 lidí. Podle manažerky Krajczy zbývají vstupenky na vzdálenější stání a stání pod pódiem. Sezení na tribunách je v tuto chvíli kompletně vyprodané.

Na pořádek bude dohlížet také policie, dopravní podnik posiluje dopravu v okolí.

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„Od cca 15:30 do 19:00 bude tramvaj jezdit polokružně, tedy pouze v tomto směru v trase: Špejchar – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Korunovační – Sparta – Špejchar,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.

Rozmístění tribun během koncertu Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026

Po skončení koncertu, od 22:00 až 23:30, se posílí provoz metra na lince A, a to v úseku Dejvická – Želivského. „Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti,“ dodává dopravní podnik.

Na lince C z Holešovic do Kačerova naopak zkrátí stávající intervaly.

Kromě toho bude mít DPP připraveno osm záložních tramvajových souprav pro případné posílení přepravní kapacity pravidelných tramvajových spojů.

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