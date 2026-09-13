U Velvar se kvůli jízdě v protisměru čelně srazila dvě auta. Zranilo se šest lidí

Jedno z aut jelo podle Richterové od Velvar směrem na Slaný a z neznámých důvodů přejelo do protisměru, kde se srazilo s dalším vozem. Původně záchranáři informovali o dvou zraněných, později jejich počet zvýšili na šest.
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Tragická nehoda. Řidič při předjíždění nepřežil střet s náklaďákem v protisměru
„Máme v péči dva pacienty se středně těžkým poraněním, vezeme je do motolské nemocnice,“ uvedla Nováková. Další čtyři pacienty záchranáři převezli k vyšetření do nemocnice ve Slaném. Účastníkem nehody bylo podle Richterové i dítě, které z preventivních důvodů také skončilo v nemocnici.
Podle prvotních informací začalo jedno z aut po nárazu hořet. Podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře se to ale nakonec nepotvrdilo. Příčinu a okolnosti nehody policisté vyšetřují. Dechové zkoušky na alkohol byly u obou řidičů negativní.