Autor: iDNES.cz , ČTK

17:17

Městský soud v Praze poslal na sedm let do vězení sedmadvacetiletého Němce, který loni na pražské Národní třídě v potyčce zabil velšského turistu. Zároveň ho na deset let vyhostil z Česka. Musí také uhradit 4,7 milionu korun třem dětem zabitého muže.